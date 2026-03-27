El pueblo costero de Asturias que es uno de los más bonitos para visitar en Semana Santa

Recientemente te contábamos cuáles son los mejores pueblos de España para vivir una Semana Santa única y ahora queremos hablarte de una villa marinera de Asturias que tienes que visitar si eres de los afortunados que tienen puente.

Se trata de Llanes, que se consolida como uno de los destinos estrella para la Semana Santa 2026. Este pueblo marinero del oriente asturiano combina tradición, naturaleza y gastronomía en un entorno privilegiado entre el Cantábrico y la montaña, lo que lo convierte en una opción cada vez más demandada frente a otros destinos más masificados.

Durante estos días, la villa mantiene el recogimiento propio de la Semana Santa, con procesiones que recorren su casco histórico y reflejan la identidad local. Aunque no tiene la dimensión de otras celebraciones más conocidas, su carácter íntimo y auténtico es precisamente uno de sus mayores atractivos.

Las procesiones más destacadas de la Semana Santa en Llanes incluyen la Procesión de la Vera Cruz y la Procesión de la Resurrección, siendo el Santo Entierro el Viernes Santo uno de los actos más multitudinarios y emotivos.

Más allá de la tradición religiosa, Llanes ofrece un entorno natural difícil de igualar. Playas como Toró, Ballota o Poo permiten disfrutar del mar incluso en primavera, mientras que la cercanía de los Picos de Europa abre la puerta a rutas de senderismo y escapadas de interior. Los conocidos Cubos de la Memoria, junto al puerto, aportan además un toque cultural contemporáneo.

La gastronomía es otro de los grandes reclamos. Restaurantes y sidrerías locales llenan sus mesas con productos del mar Cantábrico, quesos asturianos y platos tradicionales como la fabada o el cachopo, muy presentes en estas fechas de alta ocupación.

El creciente interés por Llanes responde a una tendencia clara: viajeros que buscan combinar desconexión, paisaje y autenticidad. En Semana Santa 2026, el municipio vuelve a posicionarse como un refugio ideal para quienes quieren escapar del turismo masivo sin renunciar a una oferta completa.