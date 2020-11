Ojos del Salado, el volcán activo más alto del mundo

Cabe que hayas oído hablar de este volcán, el Ojos del Salado, como un volcán extinto porque su última erupción se produjo hace más de mil años pero la presencia de fumarolas así como de algunos pequeños ríos de lava más recientes, sumado a la emisión de cenizas que se produjo en los años 90 del siglo pasado, hace que a pesar de no haber erupcionado en cientos de años consideremos al Nevado Ojos del Salado como un volcán activo, el más alto de la tierra medido desde el nivel del mar, con permiso del monte Pissis; y es que si ha habido controversia acerca de la actividad del volcán Ojos del Salado, no ha habido menos al respecto de su altura y la del monte Pissis, que es también un volcán de la cordillera de los Andes, pero según las últimas mediciones aceptadas los 6.891 metros de altura del Ojos del Salado le otorgan el título del volcán más alto del mundo (medido desde el nivel del mar, si contamos también con volcanes cuyo origen está bajo el mar descubriremos que los hawaianos Mauna Kea y Mauna Loa e incluso el Teide tienen mayor altura aunque no salte a la vista...).

Nevado Ojos del Salado | Imagen de sergejf en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Decíamos que este discutido dato, la altura del Nevado Ojos del Salado, no era el único récord de este volcán: en su ladera argentina se ha descubierto un lago de 100 metros de diámetro y una profundidad de 5 a 10 metros, está cubierto por una gruesa capa de hielo y el agua que permanece en estado líquido bajo ese hielo está a 3ºC de temperatura; es por el momento un lago sin nombre pero, al estar ubicado en un cráter a 6.390 metros de altitud, es también el lago a mayor altitud de todo el planeta.

Cara sur Ojos del Salado | Imagen de Camp to Camp en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

La cima del Ojos del Salado es un tanto peculiar; el cráter del volcán está ligeramente hundido y rodeado por dos torres, una en el lado argentino del volcán y otra en el chileno, ambas de altura similar; se trata de una montaña escalable pero no apta para todos los aficionados a este deporte por una doble razón: por las bajas temperaturas y los vientos fuertes que exigen una muy buena preparación de los escaladores y porque su tramo final, a pesar de contar con un clima seco, con nieve solo durante el invierno y en sus cotas más altas, es de gran dificultad y exige no solo pericia de los escaladores sino también el uso de cuerdas y otros accesorios para que la escalada sea razonablemente segura. Se puede subir tanto por el lado argentino como por el chileno aunque el ascenso no será igual: desde el lago argentino es más largo aunque pasa también por ser más sencillo mientras que por el lado chileno es más corto porque las carreteras te dejan más cerca de la cima y cuenta además con un par de refugios de montaña que facilitan la aventura.

Ojos del Salado: vista de la cima chilena desde la cima argentina | Imagen de Janne Corax en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.5

Subir esta montaña, el volcán más alto de la tierra, es sin duda una aventura que, al menos por el momento te animamos a disfrutar de modo fotográfico (sin duda un viaje más seguro y confortable ¿no crees?).