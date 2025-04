Reino Unido prohíbe la entrada a los viajeros de la UE con jamón o queso para protegerse de la fiebre aftosa

Desde el pasado sábado Reino Unido ha prohibido la entrada al país a los viajeros procedentes de la Unión Europea con sándwiches, queso, carnes curadas como el jamón, carnes crudas o leche, para prevenir la propagación de la fiebre aftosa tras el creciente número de casos en toda Europa.

En concreto, el Departamento para Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Gobierno británico (Defra) ha ampliado esta medida en la antesala de la Semana Santa, ya que esta decisión entró en vigor el pasado domingo que no podrán entrar en el país con carne de vacuno, ovino o porcino ni productos lácteos para consumo personal, independientemente de si están envasados o si se han comprado en una tienda libre de impuestos, según informa en un comunicado.

Bocadillo de jamón | iStock

De esta forma, desde ya se considera "ilegal" que los viajeros de todos los países de la UE que entren en Gran Bretaña traigan artículos como sándwiches, queso, embutidos, carnes crudas o leche, aunque se ha establecido un conjunto limitado de exenciones a estas normas, ya que se permite una cantidad limitada de leche infantil, alimentos medicinales y productos como chocolate, dulces, pan, pasteles, galletas y pasta.

En este contexto, los viajeros que entren en el país con estos artículos deberán entregarlos en la frontera o serán confiscados y destruidos, además de enfrentarse a multas de hasta 5.000 libras (más de 5.800 euros).

El Gobierno británico ya había prohibido las importaciones personales de ganado vacuno, ovino y otros rumiantes y carne de cerdo, así como productos lácteos de Alemania, Hungría, Eslovaquia y Austria a principios de este año en respuesta a brotes confirmados de fiebre aftosa en esos países.

Quesos españoles | iStock

No obstante, la fiebre aftosa no representa ningún riesgo para los humanos y no hay casos en el Reino Unido, pero se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa del ganado, las ovejas, los cerdos y otros animales de pezuña hendida como jabalíes, ciervos, llamas y alpacas, y el brote en Europa presenta un riesgo significativo para las empresas agrícolas y el ganado, según el Departamento británico.

El Gobierno británico justifica esta acción ya que esta enfermedad puede causar pérdidas económicas importantes debido a la escasez de producción en los animales afectados, así como a la pérdida de acceso a los mercados extranjeros para los animales, la carne y los productos lácteos.

De esta forma, las nuevas restricciones se aplican únicamente a los viajeros que llegan a Gran Bretaña y no se aplicarán a las importaciones personales procedentes de Irlanda del Norte, Jersey, Guernsey o la Isla de Man.

El ministro de Agricultura, Daniel Zeichner, ha asegurado que el Gobierno británico "hará todo lo posible para proteger a los agricultores británicos de la fiebre aftosa". "Estamos reforzando aún más las protecciones introduciendo restricciones a las importaciones personales de carne y productos lácteos para prevenir la propagación de la enfermedad y proteger la seguridad alimentaria de Gran Bretaña", ha explicado.