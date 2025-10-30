El mercadillo de Navidad con el que viajarás a Suiza sin salir de Madrid: Quesos, vino caliente, adornos y más

Ahora que se acerca la Navidad ya son muchas las personas que han reservado un viaje para ver los famosos mercadillos navideños. Pero... ¿te imaginas viajar a Suiza sin salir de Madrid?

Del 28 al 30 de noviembre vuelve el mercadillo navideño suizo de la Asociación de Damas Suizas en Madrid (ADAS). Estará a tan solo media hora en coche de Madrid, en el Club Suizo, su ubicación exacta es Carretera de Burgos (A-1), km. 14 - 28108 Alcobendas.

Se trata de un Bazar Benéfico de Navidad que se lleva celebrando décadas y donde encontrarás adornos navideños, productos típicos de Suiza como quesos y chocolate, artesanía tradicional, sus famosas coronas de adviento artesanales e incluso el tradicional vino caliente (Glühwein). Además, también contarán con música en directo, pintacaras, un coro de villancicos y actuaciones de payasos de la Fundación Theodora.

Como ya hemos comentado antes, se trata de un mercadillo solidario, ya que todos los años organizan una tómbola benéfica para recaudar fondos para las asociaciones y fundaciones benéficas de la Comunidad de Madrid. El precio de los tickets de la tómbola es de 2 euros y podrás ganar multitud de premios como comidas en restaurantes, vinos, una cesta con productos típicos suizos e incluso noches de hotel.

Horarios del mercadillo