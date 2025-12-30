Sin pagar más: aerolíneas que permiten llevar equipaje de mano gratis

Cuando vivimos lejos y necesitamos coger un avión para volver a casa y ver a nuestra familia, hay varios aspectos importantes que conviene tener en cuenta. Desde conocer trucos para organizar bien la maletay hacerla más práctica durante el viaje, hasta saber qué aerolíneas aplican suplementos por llevar más equipaje del permitido.

En épocas señaladas, los gastos se acumulan fácilmente entre regalos, billetes de avión y posibles imprevistos. Por eso, informarse con antelación puede ayudarnos a evitar sobresaltos de última hora y a viajar con mayor tranquilidad.

Conocer las políticas de equipaje de cada aerolínea es clave, ya que muchas cobran por el equipaje de mano. Sin embargo, todavía existen compañías que permiten llevar una maleta de cabina y un objeto personal sin coste adicional, siempre que se respeten las medidas y el peso establecidos.

British Airways encabeza la lista como una de las aerolíneas más generosas en este aspecto. Permite llevar en cabina una maleta de hasta 56 × 45 × 25 cm con un peso máximo de 23 kg, además de un artículo personal de 40 × 30 × 15 cm, también de hasta 23 kg. Esta política la convierte en una de las opciones más cómodas para quienes viajan sin facturar.

Maletas en la cinta transportadora del aeropuerto | iStock

En el caso de Iberia, la aerolínea española ofrece a sus pasajeros una maleta de cabina de hasta 10 kg junto a un objeto personal, lo que la hace ideal para vuelos tanto nacionales como internacionales. SWISS, por su parte, permite una maleta de mano de 8 kg más un artículo personal, destacando por la claridad y transparencia con la que explica estas normas en su web.

TAP Air Portugal también se suma a las aerolíneas que no cobran por el equipaje de mano, permitiendo una maleta de hasta 10 kg y un artículo personal. Su política de equipaje es clara y fácil de consultar antes del vuelo.

Lufthansa, una de las grandes aerolíneas europeas, autoriza una maleta de cabina de 8 kg y un objeto personal sin cargos adicionales, manteniendo un estándar similar al de otras compañías tradicionales.

Maletas | Wikipedia (Dirk Ingo Franke, Creative Commons Genérica de Atribución-Compartir-Igual 3.0)

Entre las aerolíneas de perfil más económico, Jet2 destaca al permitir una maleta de hasta 10 kg y un artículo personal sin suplementos, algo poco habitual en su segmento. Lo mismo ocurre con TUI Fly Bélgica, que ofrece condiciones similares para viajar sin preocupaciones.

Por último, Air Europa, aunque no figure en algunos rankings, permite llevar una maleta de mano de 55 × 35 × 25 cm y un accesorio personal sin coste extra, siendo una opción interesante para vuelos de corto y medio radio.

Conocer estas políticas con antelación puede ayudarte a ahorrar dinero y viajar con mayor tranquilidad, especialmente en fechas señaladas.