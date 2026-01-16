Día Internacional de la Croqueta: Origen y cuáles son las mejores de España

Este 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta, uno de los platos más característicos de la gastronomía española. Sabrosas, cremosas, de jamón, de queso, de pollo... son muchas las variedades que conocemos de la croqueta en la actualidad, pero... ¿sabes cuál es su origen y cuáles son las mejores de España?

El origen de la croqueta

El origen de la croqueta se sitúa en Francia, donde nació como una receta de aprovechamiento en el siglo XVII–XVIII.

La palabra croquette procede del verbo francés "croquer" (crujir), y se atribuye su popularización al cocinero François Massialot, que en 1691 ya describía una preparación similar hecha con carne picada, trufa y bechamel, rebozada y frita.

Croquetas de jamón | iStock

La croqueta llegó a España en el siglo XIX, especialmente a través de la cocina cortesana y burguesa, y aquí evolucionó hasta convertirse en un icono gastronómico propio. En España se perfeccionó la bechamel cremosa y se popularizó como plato de aprovechamiento con jamón, pollo, cocido o pescado.

Hoy, aunque su origen sea francés, la croqueta es considerada uno de los grandes símbolos de la gastronomía española, con infinitas variantes y un papel protagonista en bares y hogares.

Las mejores croquetas de España 2026

Para saber cuál es la mejor croqueta de España de 2026 hay que esperar a los próximos días 26, 27 y 28 de enero, que se celebra Madrid Fusión coincidiendo con la celebración de la XXIV Cumbre Internacional de Gastronomía.

En el marco de esta feria tendrá lugar la duodécima edición del Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón, uno de los campeonatos gastronómicos más emblemáticos. Esta edición ha batido un récord de participación entre los candidatos, con más de 80 recetas recibidas, de entre las que se han seleccionado las 6 finalistas que presentarán su creación para optar al premio de Mejor Croqueta elaborada con jamón de Sánchez Romero Carvajal.

Sin embargo, SÍ que sabemos cuáles son las mejores croquetas de España de 2026, ya que el concurso ya tiene los seis finalistas de esta edición, que son:

Miguel Fernández, Restaurante Bancal (Madrid)

Samuel Moreno, Molino de Alcuneza (Guadalajara)

Alejandro Cano, Restaurante Salino (Madrid)

Toni González, El Nuevo Molino (Cantabria)

Julín A. Menéndez, La Raíz 15 Casa de Comidas (Asturias)

Juanjo Mesa, Restaurante Radis (Jaén)

El jurado, formado por profesionales del sector de la gastronomía y del periodismo gastronómico, proclamará un ganador único el lunes 26 de enero de 2026, durante la jornada inaugural del congreso de gastronomía más influyente del mundo.

El ganador recibirá el título de Campeón a la Mejor Croqueta de Jamón Sánchez Romero Carvajal de Madrid Fusión 2026, además de un jJamón Sánchez Romero Carvajal 8-9 kg + Kit de corte completo Sánchez Romero Carvajal (Jamonero, cuchillo, pinzas y delantal) + Viaje al origen: Jabugo para dos personas con Transporte y Hotel Incluido (2 noches en régimen de alojamiento y desayuno).