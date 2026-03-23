La maldición de Oporto: por qué las parejas que visitan la ciudad acaban rompiendo

Calles empedradas, atardeceres junto al Duero y bodegas de vino que invitan a brindar por el amor. Oporto reúne todos los ingredientes para una escapada romántica perfecta. Sin embargo, desde hace años circula en redes sociales y foros de viajes una teoría inquietante: la "maldición de Oporto", que apunta a que las parejas que visitan la ciudad acaban separándose.

Aunque no existe ninguna base científica que respalde esta idea, el fenómeno se ha popularizado especialmente entre los más jóvenes, que comparten en TikTok o X (antes Twitter) experiencias personales vinculadas a este supuesto "mal augurio". Historias de viajes idílicos que, semanas o meses después, terminan en ruptura.

Oporto, Portugal | iStock

Un mito viral con precedentes

La "maldición de Oporto" no es un caso aislado. Otras ciudades como París o Venecia también han sido asociadas en ocasiones con expectativas románticas demasiado altas que, al no cumplirse, generan frustración en la pareja.

En el caso de Oporto, algunos apuntan a factores más terrenales: los viajes suelen poner a prueba la convivencia, la gestión del dinero o la capacidad de adaptación. Pasar varios días juntos fuera de la rutina puede sacar a la luz diferencias que en el día a día pasan desapercibidas.

El papel de las redes sociales

El auge de esta "maldición" tiene mucho que ver con su viralización en internet. Muchos usuarios comparten sus experiencias negativas tras un viaje a Oporto, mientras que quienes no han tenido problemas no suelen publicarlo, generando una percepción sesgada.

Cata de vinos en Oporto | iStock

Además, el concepto encaja perfectamente con el tipo de contenido que triunfa en redes: historias personales, misterio y un toque de humor o dramatismo.

¿Destino maldito o simple coincidencia?

Expertos en relaciones coinciden en que no hay destinos que "rompan" parejas por sí mismos. Más bien, viajar puede actuar como catalizador de problemas previos. En ese sentido, Oporto no sería diferente a cualquier otro lugar.

Lejos de ser un destino maldito, la ciudad portuguesa sigue siendo uno de los enclaves más visitados de Europa por su belleza, su gastronomía y su ambiente. La clave, como siempre, no está en el lugar, sino en la relación.

En definitiva, la "maldición de Oporto" es más una curiosidad viral que una realidad comprobada. Pero, por si acaso, hay quien prefiere bromear: mejor no tentar a la suerte… o al menos, viajar con la relación bien consolidada.

La iniciativa de Ouigo

La popularidad de esta leyenda ha llegado incluso a las marcas. Coincidiendo con la Semana Santa de este año, la compañía ferroviaria OUIGO ha lanzado una campaña para "romper" con este mito, animando a las parejas a replantear su escapada. La iniciativa, llamada "Cambia tu destino, ciambiando tu destino" propone cambiar un viaje a Oporto por otros destinos como Madrid, Barcelona o Valencia, jugando con la idea de "cambiar el destino del viaje... y quizá también el de la relación".

Para darle la vuelta a la leyenda e invitar a cambiar el destino de su relación, OUIGO propone a todas aquellas parejas que tengan un billete con destino Oporto que esta Semana Santa opten por viajar a alguno de los destinos en los que la compañía opera.

Para ello los viajeros deberán enviar a la compañía una foto de sus billetes a Oporto y seleccionar el destino OUIGO al que desean viajar. Los más rápidos en hacerlo conseguirán billetes para disfrutar de una escapada a uno de sus destinos.

Además, para aquellos que esta Semana Santa no tienen compañero/a de viaje, por haber sufrido en primera persona la popular "maldición de Oporto" o porque aún no han encontrado a su pareja ideal, la compañía ha preparado una experiencia única el 28 de marzo en Madrid. Un encuentro en el que los solteros podrán transformar sus historias de desamor en momentos compartidos y, quién sabe, en la oportunidad de cambiar de rumbo.

Así entre confidencias, humor y segundas oportunidades, la experiencia consistirá en disfrutar de un divertido tardeo en el icónico Tardeo Madrid. Una cita pensada para que las historias del pasado se queden atrás y den paso a nuevas conexiones, en un entorno que combinará música, buen ambiente y muchas ganas de pasarlo bien.