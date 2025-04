Si hay un apagón eléctrico, ¿cómo se comunica un avión con la torre de control?

El apagón eléctrico generalizado que tuvo lugar este lunes 28 de abril afectó a gran parte de España y otros países y provocó la cancelación de 344 vuelos y algunos retrasos significativos en el tráfico aéreo, sobre todo por la desconexión de algunas torres de control.

Esta misma mañana, Enaire, el gestor nacional de navegación aérea, comunicaba que se había recuperado completamente la operativa aérea en los tres centros de control de ruta afectados por el apagón.

Aunque muchos aeropuertos contaban con generadores eléctricos de emergencia, la transición no fue inmediata, y el apagón eléctrico afecto, sobre todo, en la interrupción de los sistemas esenciales, como la iluminación en las pistas, torres de control, pantallas informativas de los aeropuertos o sistemas de facturación.

Avión aterrizando | iStock

Además, la caída de las redes de telecomunicaciones también dificultó la coordinación entre algunas áreas de los aeropuertos y con los pasajeros. El transporte público, como el metro o los trenes, también se vio afectado y muchos pasajeros no podían llegar o salir de los aeropuertos.

Lo que muchas personas se están preguntando es, ¿cómo se comunica un avión con la torre de control durante un apagón eléctrico?. En esta situación vivida este lunes por el apagón, los aviones y la torre de control aún pueden comunicarse mediante sistemas de respaldo y tecnología que no dependen únicamente de la electricidad convencional.

Algunos de estos sistemas pueden ser las radios de onda corta (HF) que pueden operar en frecuencias que no dependen de la infraestructura de energía del aeropuerto; generadores de emergencia, baterías de respaldo y sistemas redundantes; transpondedores de los aviones que emiten señales que pueden ser captadas por radar para que el avión pueda seguir siendo rastreado o las comunicaciones satelitales como el ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System), que no depende de la infraestructura terrestre.