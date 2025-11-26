5 destinos perfectos para escapar del frío en diciembre

Cuando pensamos en destinos para escapar del frío, nos imaginamos lugares de costa donde el sol nos caliente y podamos darnos un baño, como por ejemplo la playa de Sotavento en Fuerteventura, o algún otro rincón de las Islas Canarias, donde la temperatura nada tiene que ver con la de la península.

Te dejamos una lista de lugares que puedes visitar este diciembre, cerca de la península, para disfrutar del calor sin moverte demasiado.

Madeira

Un lugar idílico donde disfrutar de una temperatura de unos 20 grados. Aquí puedes pasear por las montañas, visitar jardines botánicos, contemplar el océano Atlántico y disfrutar de su gastronomía local. Si buscas más naturaleza y menos masificación, este es tu lugar.

Marruecos

En ciudades como Marrakech o Agadir la temperatura oscila entre 20 y 22 grados. En estos destinos podemos disfrutar de una cultura diferente, visitando mercados, palacios, jardines, realizando excursiones al desierto y también disfrutando de la rica gastronomía y las playas templadas de la costa.

Chipre

Es una opción perfecta si deseas combinar playa con actividades culturales. Aquí puedes visitar ruinas antiguas, pueblos tradicionales y recorrer paisajes con una temperatura media de 20 grados.

Malta

Al igual que Chipre, es ideal para disfrutar de un patrimonio histórico rico, como el de La Valeta, y no perderte los templos megalíticos. La ventaja es que todo está concentrado en un territorio pequeño, lo que permite recorrerlo fácilmente. Además, se pueden hacer paseos en barco y disfrutar de la gastronomía mediterránea.

Islas Canarias

No podían faltar en esta lista, con temperaturas entre 20 y 23 grados, perfectas para un día de playa, hacer senderismo, disfrutar de paisajes volcánicos o practicar deportes acuáticos.

¿Y tú, te animas este diciembre a visitar alguno de estos destinos para disfrutar del buen tiempo?