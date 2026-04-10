Europa amplía hasta el 24 de abril el aviso de evitar volar a Oriente Medio: estos son los países no recomendados para viajar

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha extendido hasta el próximo 24 de abril su recomendación a las aerolíneas de no operar en Oriente Medioy el Golfo Pérsico, dentro de un contexto actual marcado por el alto el fuego de dos semanas acordado por Washington y Teherán.

Así, los países afectados que se mencionan por este Boletín de Información sobre Zonas de Conflicto (CZIB, por sus siglas en inglés) se mantienen: Bahrein, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Avión con señal de prohibido | iStock

Tal y como consta en el documento desde su origen (28 de febrero), es "probable" que, dada la actual intervención militar, se produzcan acciones de represalia contra activos estadounidenses e israelíes en la región, lo que "introduciría altos riesgos adicionales no sólo para el espacio aéreo de Irán, sino también para el de los estados vecinos que albergan bases militares estadounidenses o que se ven afectados de otro modo por las hostilidades y las actividades militares asociadas, incluidas las intercepciones".

Además, según el CZIB de la EASA, la posesión de sistemas de defensa aérea capaces de operar a cualquier altitud, junto con misiles de crucero y balísticos, hacen que todo el espacio aéreo afectado sea "vulnerable" a "riesgos de propagación, identificaciones erróneas, cálculos erróneos y fallos en los procedimientos de interceptación".

Por tanto, recomienda a las aerolíneas no operar dentro del espacio aéreo afectado en todos los niveles y altitudes de vuelo, no operar por debajo del nivel de vuelo FL 320 dentro del espacio aéreo de Arabia Saudita y Omán e implementar un proceso de monitoreo sólido y una evaluación de riesgos actualizada cuando se pretenda operar dentro del espacio aéreo especificado en el punto anterior.