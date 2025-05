Día Internacional de la Hamburguesa 2025: Restaurantes de Madrid que tienes que probar

Este miércoles 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa 2025 y ya son muchas las personas que no conciben su semana sin una de ellas. Recientemente te contábamos cuáles son las 10 mejores smash burgers de Madrid según Danny Salas y ahora en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de algunos restaurantes de Madrid que no te puedes perder. ¡Saca cuchillo y tenedor... apunta que allá vamos!.

Hundred

Como no podía ser de otra forma, tenía que empezar este listado ya que Hundred fue elegida el pasado mes de abril, por segundo año consecutivo, la Mejor Hamburguesa del Mundo según la Guía 'The World's Best Burgers' por su "atención al detalle, su foco extremo en la artesanía y su constante evolución", además de destacar la "intensidad de sabor cárnico y su perfecto match con el pan demi brioche" de la cadena.

BDP

Es bien sabido por todos que BDP cuenta con una ganadería propia avilés, llamada Venero Claro, y ha querido ir un poco más allá de lo ya establecido. BDP controla todo el proceso de las carnes, por eso el único ingrediente que lleva es sal, conservando el sabor único de estas que conquista a cada comensal que lo degusta. Para celebrar el Día Internacional de la Hamburguesa el 28 de mayo, Pedro Francés, CEO y alma creativa de BDP, ha creado un blend propio de carne, que sólo existe en los BDP de Madrid, dando importancia a esos procesos artesanales, con el objetivo de desmarcarse de los excesos.

Pues bien, el próximo 28 de mayo para conmemorar el Día Internacional de la Hamburguesa se podrá disfrutar de ésta con queso para saborear su carne y, además, será el día que cambie toda la carta y se podrá disfrutar de su nuevo sabor en todas sus hamburguesas: "Hemos construido unas cámaras a medida en nuestra nave, para poder controlar la maduración de la carne de chuletón nosotros mismos y picarla, para que sólo esté en nuestros restaurantes. Al blend le añadimos una mezcla de carnes secreta, para que resulte una mezcla con un sabor único", señala el CEO. "Para presentarla en sociedad, hemos escogido el Día Internacional de la Hamburguesa y para que todo el mundo pueda saborearlas (por 10 euros), sólo llevarán queso, el pan de toda la vida y el sabor de la carne como protagonista".

Foster's Hollywood

Foster’s Hollywood se viste de rosa y lo celebra por todo lo alto: con hamburguesas gratis. Con motivo del Día Internacional de la Hamburguesa la marca lanza una acción especial en varios de sus restaurantes en Madrid, regalando sus dos nuevas burgers más divas y girly que nunca: las Pink Burger y Corona Roll Burger, que se incorporan a la nueva carta de pollo estilo Nashville.

Hamburguesas de Foster's Hollywood | Foster's Hollywood

Con un guiño a la nostalgia y al icónico "los miércoles se viste de rosa" de la emblemática película de 2004 que marcó a toda una generación, la Pink Burger llega para romper moldes. ¿La receta? una combinación tan inesperada como deliciosa: pechuga de pollo crujiente, acompañada de bacon ahumado, queso cheddar y Monterrey Jack, pepinillos y una irresistible salsa mayo-pink, una mayonesa mezclada con cebolla encurtida que aporta un toque dulce y ese característico color rosa, todo ello envuelto en un suave pan estilo brioche, pensada para quienes disfrutan de los pequeños placeres con mucho estilo. Y si la Pink Burger es puro descaro rosa, la Corona Roll Burger se posiciona como la auténtica 'abeja reina' de la carta: pollo crujiente glaseado con BBQ de cerveza Budweiser, bacon ahumado, queso cheddar y relish de pepinillos todo ello coronado en pan croissant roll. Un bocado que conquista.

Para celebrar el Día Internacional de la Hamburguesa, Foster’s Hollywood ha decidido rendir homenaje a estas dos nuevas joyas de su carta con una acción muy especial. El miércoles 28 de mayo, será cuando los fans de las burgers podrán vivir una experiencia única. ¿El único requisito? Ir vestido de rosa. Los primeros 50 que visiten cada uno de los siguientes Foster´s en Madrid podrán disfrutar totalmente gratis de una de estas dos nuevas estrellas de la carta: C/ Gran Vía 57, C.C. Parquesur, C.C. Heron City Las Rozas, C.C. La Gavia y C.C. Palacio de Hielo.

Abya

ABYA, el restaurante ubicado en el Palacio de Saldaña de Madrid, en pleno barrio de Salamanca, cuenta con una exquisita hamburguesa que se puede disfrutar en cualquier momento del día en sus diferentes zonas gracias a su propuesta de cocina non stop desde las 13:30 hasta las 1:30 horas cada día.

La burger de ABYA se presenta como media hamburguesa, haciéndola más elegante y sencilla de comer, cuenta con con 100 gramos de auténtica carne de Wagyu A5 traído de Kagoshima (Japón) (una de las carnes más exclusivas del mundo). Esta se sirve entre pan brioche casero elaborado con un toque de tomate y orégano y tostado con mantequilla. Se acompaña de velo ibérico de panceta con queso ahumado de Pría (uno de los quesos asturianos más reconocidos en la gastronomía)y, por último, se termina con la salsa Abya; una versión de la salsa burguer, con ketchup elaborado con tomate ahumado en josper.

Juancho's BBQ

En el Mercado de San Leopoldo, destino imprescindible para los entusiastas de la gastronomía y el buen ambiente, los amantes de la buena carne tienen una cita obligada con Juancho's BBQ, donde se pueden disfrutar sus deliciosas hamburguesas. Entre las más irresistibles se encuentran La Caprichosa y la Bacon Juancheeseburger.

La Caprichosa, una colaboración exclusiva con El Capricho, destaca por serla hamburguesa más gastronómica de la casa. Con 200 gramos de cortes seleccionados de buey de El Capricho (considerado uno de los mejores productores de carne roja del mundo), se completa con un queso havarti suave y fundente, y un toque de cecina premium que aporta un sabor ahumado y sofisticado.

Por su parte, la Bacon Juancheeseburger ostenta el título de Primera Mejor Hamburguesa de España. Se compone de 200 gramos de carne jugosa, coronada con cheddar fundido, panceta ibérica macerada al cubata y una sabrosa salsa barbacoa que redondea su potente perfil de sabor. Ambas burgers vienen acompañadas de crujientes patatas fritas caseras, doradas en aceite de oliva, que elevan aún más el conjunto.

Steakburger

SteakBurger, de Grupo Con Fuego, vuelve a posicionarse como uno de los templos imprescindibles en Madrid para rendir homenaje a la hamburguesa. Para esta ocasión, celebra este día con sus tres últimas incorporaciones: La Bacon Jam, La Gotxa Trufada y La Spanish. A ellas, se suma La Original, para los que prefieren el sabor clásico. Y, para quienes prefieran una opción diferente, propone su hamburguesa de pollo a la parrilla.

La propuesta de SteakBurger combina calidad, tradición y sabor a la brasa. Sus hamburguesas están elaboradas con carne de Angus madurada 45 días, lo que intensifica su sabor y mejora su textura. Estas se cocinan al carbón marabú cubano, lo que aporta un toque ahumado que distingue a cada hamburguesa, siempre jugosa, sabrosa y servida al punto.