Descubre la cafetería más bonita del mundo: un café cuesta 13 euros y hay cola para entrar

No es ningún secreto queBudapest es una de las capitales de Europa con más encanto que podemos encontrar. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente llama la atención por su historia, sus edificaciones y sus monumentos, sino también por sus rincones de ensueño y la belleza de su casco antiguo.

De hecho, cada vez son más las personas que deciden poner rumbo a la capital de Hungría para dejarse llevar por su cultura y gastronomía. Es más, la gran mayoría de ellos regresan completamente fascinados y con ganas de volver. Pero, más allá de sus edificaciones y rincones a destacar, hay un lugar que se ha hecho viral en redes sociales.

Estamos ante una cafetería que se ha ganado el título de ser la más bonita del mundo. De hecho, el número de turistas y curiosos que la visitan día tras día está aumentando de forma considerable. Entre otras cuestiones, porque quieren comprobar con sus propios ojos si realmente merece tanto la pena como aseguran las personas que la han visitado.

Se trata de un local al que, para poder acceder, probablemente tengas que hacer cola. Una vez entras, a priori, lo que llama poderosamente la atención de este lugar es su decoración, ya que puedes encontrar unas impresionantes columnas de mármol, unos frescos de ensueño y unas espectaculares lámparas de araña de cristal. ¡Es como si retrocedieses en el tiempo!

La cafetería más bonita del mundo | Imagen de Sandy Horvath-Dori from Grand Junction, CO, USA, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

¿Cómo se llama la cafetería más bonita del mundo y dónde podemos encontrarla?

Esta cafetería de más de 125 años de historia se llama New York Café y está ubicada en la Calle Erzsébet Körút. Se construyó en 1894 bajo la dirección de Alajos Hauszmann, uno de los arquitectos húngaros más reconocidos de la época. En un primer instante, fue la sede húngara de la New York Life Insurance Company.

Fueron sus propietarios los que, de hecho, imaginaron la existencia de una cafetería dentro de su edificio. El interior de este local fue diseñado, mano a mano, por Kálmán Giergl y Flóris Korb. Ellos, precisamente, fueron los que le dieron ese toque renacentista italiano que tanto caracteriza a esta cafetería. En cuanto a los techos, se trata de frescos creados por Ferenc Eisenhut y Gusztav Mannheimer, reconocidos artistas.

Cada detalle que hay en esta cafetería es verdaderamente impresionante y espectacular, puesto que parece que haces un viaje en el tiempo sin salir del centro de Budapest. Ahora bien, si estás dispuesto a visitar este lugar, debes tener en cuenta varias cuestiones. Una de ellas es que, a buen seguro, tendrás que hacer cola para poder entrar tras haberse puesto de moda.

Estamos hablando de que pueden llegar a tener hasta 2.000 clientes al día. Pero no todo queda ahí, ya que los precios son bastante elevados, y más si hablamos de una ciudad que si por algo destaca, es por los precios bajos en su gastronomía. Nos referimos a que, según opiniones de clientes en Tripadvisor, un café puede costar unos 13 euros, mientras que el té de la tarde para dos puede alcanzar los 72,50 euros.