4 cafeterías españolas, entre las 100 mejores del mundo

España es un país donde nos gusta mucho el café y por eso no es de extrañar que algunos de sus locales sean premiados. Este lunes se ha presentado en CoffeeFest The World's 100 Best Coffee Shops, el primer ranking que reconoce las mejores cafeterías de especialidad del mundo, y que incluye 4 cafeterías españolas. Estados Unidos es el país del mundo con más cafeterías de especialidad (14), seguido de Australia (9).

Este ranking, promovido por Neodrinks, se ha elaborado a partir de un riguroso proceso de evaluación a lo largo de un año, que ha tenido en cuenta criterios clave como la calidad del café, la experiencia del barista, el servicio al cliente, la innovación, el ambiente y la atmósfera, las prácticas de sostenibilidad, así como la calidad de la comida y la pastelería.

Con más de 4.000 cafeterías evaluadas en todo el mundo, The World's 100 Best Coffee Shops nace con el objetivo de identificar y celebrar a las mejores. "Actualmente existe un fenómeno mundial del café de especialidad, pero no conocemos los referentes que hay fuera de nuestras fronteras. Los consumidores viajan y buscan en sus destinos dónde tomar el mejor café. Los profesionales quieren saber qué se hace en los cinco continentes para acertar con la mejor propuesta. Hasta la actualidad no existía esta guía", explica César Ramírez, director de Neodrinks. "The World's 100 Best Coffee Shops será el referente para profesionales y consumidores de todo el mundo".

La mejor cafetería del mundo

El puesto número 1 del ranking mundial de cafeterías de especialidad lo ostenta Toby's Estate Coffee Roasters, en Australia. La historia de este tostador comenzó en 1997, cuando el abogado Toby Smith dejó su carrera para seguir su pasión por el café. Viajó a rincones remotos, convivió con productores y descubrió el esfuerzo detrás de cada grano, con el sueño de llevar su café de especialidad del cultivo a las cafeterías, y ha creado una red de locales en Australia, Singapur, Oriente Medio, Indonesia y Filipinas.

El recorrido por las mejores cafeterías del mundo hace su segunda escala en EEUU, con Onyx Coffee Lab, que puede presumir de contar con algunos de los mejores baristas del país, como Morgan Eckroth, que ganó el Campeonato Nacional de Baristas de EEUU en 2022, y ha quedado en segundo lugar en 2023 y 2024. Europa entra en el ranking en tercer lugar gracias a Gota Coffee Experts en Viena (Austria). Tras el podio, siguen Proud Mary Coffee (Australia) y Tim Wendelboe (Noruega). El listado continúa dando la vuelta al mundo con Apartment Coffee (Singapur), Kawa (Australia) Coffee Anthology (Francia), Story of Ono (Malasia) y Tropicalia Coffee (Colombia).

Una cafetería española, entre las 12 mejores del mundo

Hola Coffee Lagasca (Madrid) es la primera cafetería española que aparece en el ranking, ocupando el puesto número 12. Hola Coffee, fundado en 2016 por Pablo Caballero y Nolo Botana, es un referente del café de especialidad en Madrid y más allá. Con dos locales y un tostadero en Lucero, distribuyen su café a cafeterías y clientes de todo el mundo. Además, promueven la cultura del café a través de su academia y podcast. Su filosofía se basa en la calidad, la cercanía y la accesibilidad.

De ahí pasamos al puesto 25 para encontrar Nomad Frutas Selectas (Barcelona). El fundador de Nomad Coffee, Jordi Mestre, lleva dos años trabajando en las mejores cafeterías de la ciudad cuando decide poner en práctica lo aprendido montando su propio coffee cart. Se convierte así en un barista nómada, sirviendo cafés en los mercadillos más míticos de Londres. Allí nace Nomad Coffee. La marca se ha consolidado como un referente global del café de especialidad con un fuerte compromiso con la calidad y la sostenibilidad.

Otra cafetería de especialidad de Barcelona ocupa el puesto 55: D•Origen Coffee Roasters Barcelona. En 2012, abrió su pequeño coffee shop en El Albir, convirtiéndose en pioneros en España en seleccionar y tostar cafés de especialidad. Una pasión que viene de antes, cuando dos años antes adquieren la finca Barú Black Mountain en Panamá.

La cuarta y última representante española en este ranking mundial se encuentra en Andalucía y es Kima Coffee, en Málaga, en el puesto 80. Con más de 20 años de experiencia en hostelería, este tostador de café de especialidad, está comprometido con la calidad y la sostenibilidad, y selecciona cafés frescos y de temporada para ofrecer experiencias únicas a sus clientes.

Un proceso de votación transparente

El ranking The World's 100 Best Coffee Shops se ha determinado mediante un sistema de votación equilibrado que combina la evaluación de un jurado profesional con la opinión del público. El proceso ha contado con un 70% de voto profesional y un 30% de voto popular, asegurando así un criterio sólido y representativo.

Para garantizar una visión diversa y global, el proceso ha sido liderado por un equipo de Chief Juries, cada uno encargado de coordinar la selección en su continente. En total, más de 200 jueces especializados en café, acreditados por la Specialty Coffee Association (SCA) y el Coffee Quality Institute (CQI), han evaluado los coffee shops durante un año.

En esta primera edición, el equipo de Chief Juries estuvo compuesto por Kat Melheim en Norteamérica, Darveris Rivas en Sudamérica, Tanty Hartono en Asia, Jolie Marlene en África, Jack Simpson en Oceanía y, en Europa, Dara Santana junto con Michalis Dimitrakopoulos. Estos expertos consolidaron las votaciones y elaboraron un prelistado final, que posteriormente fue sometido a una votación abierta al público.

La votación popular recibió más de 65.000 votos en un periodo de 15 días, asegurando así que el ranking refleje tanto la opinión de los especialistas en café como la de los consumidores de todo el mundo.

El reconocimiento a la esencia del café

The World's 100 Best Coffee Shops busca poner en valor aquellos espacios que no solo sirven un café excepcional, sino que también crean experiencias únicas en torno a esta bebida. El listado no solo es una guía para los amantes del café, sino también una referencia para la industria y los profesionales del sector.