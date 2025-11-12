La desconocida norma sobre el móvil en los aeropuertos al pasar el control de seguridad que no muchos conocen

Recientemente te contábamos cuál es son las nuevas normas en los aeropuertos que debes conocer este 2025 y que tienen que ver, por ejemplo, con el equipaje de mano o los límites permitidos de líquidos. Pero... ¿sabías que hay una que tiene que ver con los teléfonos móviles y que no mucha gente conoce?

Y es que cuando tenemos que pasar el control de seguridad de los aeropuertos, antes de ir a las puertas de embarque, siempre tenemos que dejar todas las pertenencias en la cinta, incluidos los teléfonos móviles, ordenadores y tablets. Vaya, los dispositivos electrónicos.

Control de seguridad de los líquidos en el aeropuerto | iStock

Pero lo que mucha gente no sabe es que tenemos que asegurarnos de que estos dispositivos tienen la suficiente batería para encenderse, ya que es posible que el personal de seguridad necesite pedirte que enciendas tus dispositivos, tal y como explica el Daily Mail.

Pero... ¿por qué necesitarían mirar el móvil, ordenador o Tablet si fuera necesario? Pues la razón es bastante evidente: Las autoridades pueden considerar que un dispositivo apagado o que no funciona puede ser un riesgo para la seguridad ya que puede parecer falso o incluso ocultar explosivos o materiales peligrosos.

Todas las aerolíneas, incluidas las low cost, tienen que cumplir esta norma y los países donde hay más control de dispositivos electrónicos es en Estados Unidos o Reino Unido. De hecho, hay aerolíneas como British Airways que considera que si no cumples esta norma, tu dispositivo no podrá viajar contigo.

Por lo que te recomendamos que siempre que pases por el control de seguridad y hasta que estés embarcando en el avión, lleves tu móvil encendido y con batería suficiente, por si fuera necesario.