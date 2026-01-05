Roscón de Reyes: curiosidades y dónde disfrutarlo

El día de Reyes Magos, la Epifanía, se celebra en España más y mejor que en cualquier lugar del mundo porque aquí Melchor, Gaspar y Baltasar recorren las calles de todos los pueblos y ciudades en sus espectaculares cabalgatas y porque no hay casa en la que hoy no se meriende Roscón de Reyes (dejando siempre un trozo para desayunar mañana, día 6, día de Reyes Magos).

Es verdad que la tradición del Roscón de Reyes no es solo española, es más cuentan que su origen es tan romano como pagano y que fue en Francia donde se recuperó siglos después, cabe que sea así, de lo que estamos seguros es de que tanto en Francia (galete de rois) como en Portugal (bolo dei), en España (roscón de reyes) y en México (rosca de reyes) es dónde se degusta todavía a día de hoy.

La tradición del roscón de reyes ha ido evolucionando no tanto en su receta (el bollo sigue siendo la rosca de azahar por excelencia) como en los rellenos: el roscón sin relleno nos parece hoy aburrido y los rellenos de nata, trufa o crema son todo un clásico pero hay muchos más porque los pasteleros actuales no dejan de innovar para sorprendernos cada Navidad con los sabores del momento… dicen que este año, además de los clásicos, el más popular es de pistacho.

Roscón de Reyes | Imagen de Tamorlan, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Hay otras cosas que han cambiado: el haba que hoy nadie quiere encontrar en el roscón (quien la encuentra lo paga…) era en origen símbolo de fortuna, actualmente esa fortuna le corresponde a quien encuentra la figurita que se esconde en el roscón, tanto es así que le permite ser rey por un día.

¿Más curiosidades del Roscón de Reyes? Las hay y tienen que ver ya no tanto con el relleno o las sorpresas que esconde como con su aspecto exterior ¿sabes por qué tiene forma redonda o por qué se decora con fruta escarchada? Su forma es circular porque representa el amor eterno de Dios (sin principio ni fin y como el halo de una corona) y se decora con fruta escarchada porque esta, con sus colores rojo y verde, simboliza divinamente las piedras preciosas de las coronas reales; ¿el azúcar y las almendras? No creas que se añaden solo para rematar la decoración dulcemente, se hace porque representan también riqueza y felicidad.

No hay pastelería española que no ofrezca los días 5 y 6 de enero roscones de reyes, eso sí, en muchas de ellas quien no reserva se pierde el suyo, ahora bien, siempre hay alternativas y la OCU ya nos ha confirmado que los mejores roscones de reyes de nata y supermercado (que esos nunca se agotan y no necesitan reserva…) son los de Carrefour, El Corte Inglés y Lidl.