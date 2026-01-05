El origen del roscón y por qué se come el Día de Reyes

Una de las fechas más esperadas de la Navidad es la Noche de Reyes, cuando sus Majestades recorren las calles de las ciudades y pueblos gracias a sus cabalgatas y los hogares se llenan de ilusión y ganas de abrir los regalos más deseados. Además, uno de los dulces favoritos es el famoso Roscón de Reyes, pero... ¿sabes cuál es su origen y por qué se come siempre para estas fechas?

Origen del roscón de Reyes

El roscón de Reyes ya forma parte de los dulces típicos de estas fechas, junto al turrón, los mazapanes o los polvorones. Su origen se remonta a las fiestas romanas de las Saturnales, celebradas en diciembre en honor al dios Saturno. Durante estas celebraciones se elaboraban tortas redondas y dulces con higos, miel y frutos secos, que simbolizaban la abundancia y la prosperidad para el año nuevo.

Con el paso del tiempo, este dulce fue evolucionando. Entre los siglos XI y XIII la tradición llegó a países como España y Francia, donde el roscón se convirtió en un dulce festivo ligado a la celebración cristiana de la Epifanía (6 de enero) y a la historia de los Reyes Magos. En la Edad Media se introdujo la famosa haba, que coronaba como "rey por un día" a quien la encontraba. Más tarde apareció la figurita, símbolo de buena suerte. Hoy en día, la haba se conserva, pero con un nuevo significado: quien la encuentra paga el roscón.

La tradición llegó definitivamente a España en el siglo XVIII gracias a la influencia francesa durante el reinado de los Borbones, dando lugar al roscón tal y como lo conocemos hoy. Desde entonces, este dulce no falta en ninguna mesa, con cada vez más variedades y sabores.

Origen de la celebración del Día de los Reyes Magos

El Día de los Reyes Magos tiene su origen en la tradición cristiana que celebra la Epifanía, es decir, la manifestación de Jesús al mundo. Según el Evangelio de San Mateo, tres sabios (Melchor, Gaspar y Baltasar) viajaron desde Oriente guiados por una estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías. Al llegar a Belén, ofrecieron al niño oro, incienso y mirra, regalos cargados de simbolismo: realeza, divinidad y humanidad.

Con el tiempo, la Epifanía fue adoptando elementos populares hasta transformarse en la festividad actual, muy arraigada en España y en gran parte de Latinoamérica. La figura de los Reyes Magos se convirtió en símbolo de generosidad y esperanza, dando lugar a tradiciones como la cabalgata, las cartas llenas de deseos y la entrega de regalos la noche del 5 de enero.