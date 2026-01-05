Vuelos baratos: Iberia lanza billetes de avión desde 21 euros para viajar en 2026

Iberia ha arrancado 2026 con una campaña de precios con billetes nacionales desde 21 euros que se inicia este mismo lunes para los miembros de Iberia Club y el próximo 8 de enero para todos los clientes.

Las ofertas estarán disponibles hasta el 26 de enero y los billetes se podrán adquirir para volar entre el 10 de enero y el 10 de diciembre de 2026.

Con esta campaña, los clientes de Iberia que busquen destinos nacionales tienen ofertas desde 21 euros por trayecto para volar desde Madrid a Ibiza, Granada, Oviedo y Pamplona. También pueden volar a Palma de Mallorca desde 24 euros y a Valencia, Alicante, Bilbao, A Coruña, Santander y Sevilla desde 25 euros.

En cuanto a los destinos europeos, pueden encontrar vuelos a capitales europeas como Lisboa, desde 25 euros por trayecto; Londres, desde 43 euros; París, desde 47 euros; y Ámsterdam, desde 66 euros.

Los destinos invernales de Iberia cuentan también con precios exclusivos, como Tromso (desde 99 euros por trayecto) o Rovaniemi (desde 139 euros).

La campaña también aplica a los nuevos destinos de la compañía. A Orlando (Estados Unidos) se puede volar desde 205 euros por trayecto y la nueva ruta a Toronto (Canadá), que se estrena en junio, está disponible desde 235 euros en turista y desde 479 euros en turista premium.

En su red en Estados Unidos, la oferta pasa por Nueva York desde 177 euros por trayecto en turista; Boston, San Francisco y Washington, desde 200 euros; Orlando, desde 205 euros por trayecto, o Puerto Rico desde 207 euros por trayecto.

En Latinoamérica, hay ofertas disponibles para viajar a México desde 245 euros por trayecto; La Habana, desde 278 euros; Panamá, desde 280 euros; o São Paulo, desde 299 euros por trayecto.

Por otro lado, uno de los destinos más demandados de la compañía, Tokio, está disponible a partir de 380 euros por trayecto.

Paquetes de vuelo y hotel

En cuanto a los paquetes de vuelo+hotel o vuelo+coche, se pueden conseguir vuelos a Nueva York con tres noches de hotel, desde 559 euros, o a Roma con dos noches de hotel desde 169 euros.

Para los clientes que busquen viajes familiares, se pueden conseguir vuelos a París con 3 noches en un hotel Disney y entrada para tres días a Disneyland Paris desde 429 euros, o vuelos a Orlando más siete noches de hotel para visitar Walt Disney World desde 1.029 euros.

Todos los paquetes de viaje incluyen una maleta facturada y Avios extra (1 Avios por cada euro gastado), que se suman a los obtenidos por el vuelo.