Cuándo es la ofrenda de flores de las Fallas de Valencia 2026

La semana grande o "Semana Fallera" de las Fallas de Valencia ya ha comenzado y durante estos días se van a celebrar multitud de eventos importantes, como es el caso de la plantà de los monumentos de las comisiones falleras.

Sin embargo, también tiene lugar uno de los días más importantes: La ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados de Valencia. Tiene lugar los días 17 y 18 de marzo, entre las 15:30 h y la media noche.

La Ofrenda a la Virgen de los Desamparados es uno de los momentos más significativos de las Fallas, tanto para los falleros como para muchos valencianos. La devoción hacia la patrona, conocida cariñosamente como la "Geperudeta", forma parte esencial de la cultura y la identidad de la ciudad.

Ofrenda de flores de las fallas de Valencia | iStock

Durante este acto, que se celebra a lo largo de dos jornadas, miles de personas participan en un gran desfile por las calles de Valencia. Todas las comisiones falleras de la ciudad, junto con muchas del área metropolitana y de diferentes localidades de la provincia, recorren el centro histórico hasta llegar a la Plaza de la Virgen para rendir homenaje a la patrona con ramos de flores.

En la plaza se encuentra una enorme imagen de la Virgen de los Desamparados. Poco a poco, su manto se va cubriendo con las flores que entregan los falleros y falleras. Un equipo especializado se encarga de subir por la estructura para colocar cada ramo con cuidado, creando un impresionante mosaico floral.

Ofrenda flores Fallas de Valencia | iStock

Al finalizar las dos jornadas, el resultado es un espectacular tapiz de colores formado por miles de flores. Es una imagen que impresiona a quienes la contemplan y que refleja la emoción y la tradición de esta celebración.

Dónde ver la Ofrenda de flores

Seguir el desfile de la Ofrenda es relativamente sencillo, ya que atraviesa numerosos barrios de la ciudad. No obstante, uno de los puntos más emocionantes se vive en el tramo final del recorrido, cuando las comisiones avanzan por la calle San Vicente y la calle de la Paz antes de llegar a la Plaza de la Virgen.

Cuando los participantes entran en la plaza, el ambiente suele estar cargado de emoción y no es raro ver lágrimas entre quienes viven este momento tan especial.

La Ofrenda comienza ambas tardes a las 15:30 horas y suele prolongarse hasta cerca de la medianoche, aunque la duración puede variar debido al gran número de participantes. A las 00:00 horas, una vez finalizado el acto y cuando las falleras mayores quedan libres, el protagonismo pasa al Jardín del Turia, donde se dispara el castillo nocturno el día 17 y la espectacular Nit del Foc el día 18. Un plan perfecto para disfrutar al máximo de las Fallas.

Programa de la ofrenda de flores de las Fallas

Martes, 17 de marzo

OFRENDA – CALLE LA PAZ

15:30h: Rascanya

17:10h: Camins al Grau

18:55h: Ruzafa A

19:55h: Ruzafa B

20:40h: Pla del Reial-Benimaclet

22:40h: Canyamelar-Grau-Nazaret

00:10h: La Xerea

OFRENDA – CALLE SAN VICENTE

15:30h: Patraix

16:45h: Botànic-La Petxina

17:45h: El Carmen

18:30h: Jesús

19:45h: Quart de Poblet-Xirivella

21:25h: La Creu Coberta

22:40h: El Pilar-Sant Francesc

23:55h: La Seu-El Mercat

00:25h: Casas Regionales

00:35h: Juntas Locales

00:45h: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig, la falla Alberique-Héroe Romeu

00:50h: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante

00:55h: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia

01:00h: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia

Miércoles, 18 de marzo

OFRENDA – CALLE LA PAZ

15:30h: Quatre Carreres

17:10h: Benimamet-Burjassot-Beniferri

19:10h: Pla del Remei-Gran Vía

20:40h: Malvarrosa-Cabañal-Beteró

21:55h: Algirós

22:55h: Poblats al Sud

OFRENDA – CALLE SAN VICENTE