Cuándo se encienden las luces de Navidad de Murcia este 2025

La Navidad ya casi está aquí y son muchas las ciudades que ya están engalanando sus calles para la ocasión. En Madrid, por ejemplo, encienden el alumbrado el 22 de noviembre en la Plaza de Cibeles; en Vigo será el sábado 15 de noviembre en la Porta do Sol y en Valencia el viernes 21 de noviembre.

Ahora, lo que muchos se están preguntando es, ¿cuándo se encienden las luces de Navidad de Murcia? La respuesta es: el sábado 22 de noviembre. El alumbrado será en varios puntos clave, con un acto principal en la Gran Vía, Platería, Trapería y plaza de Santo Domingo.

Otros lugares importantes con iluminación especial son la Plaza Circular, que acoge el gran árbol de Navidad, y puntos como la plaza de las Flores, plaza Apóstoles y Teniente Flomesta.

A estas grandes calles se le unen: Santa Teresa, la Plaza de las Flores, Platería, Trapería, Jabonerías, Sociedad, Madre de Dios, Jara Carrillo, Aurora, Primo de Rivera, Díez de Revenga, Ronda Norte, Cronista Valcárcel, Paseo Marqués de los Vélez, San Basilio, Ronda de Levante Plaza San Antolín, Escultor Roque López, Ronda de Garay, Gutiérrez Mellado, Jaime I, Correos, Alfonso X El Sabio, Floridablanca, Plano San Francisco, Puente Viejo, Princesa, Cartagena o el Paseo Marqués de Corvera.

Otros días clave de la Navidad en Murcia son el inicio de Cortylandia (21 de noviembre), la Muestra de Artesanía (4 de diciembre), el Mercadillo de la Glorieta (5 de diciembre), el árbol circular (6 de diciembre) o el Jardín de los sueños del Malecón (12 de diciembre).