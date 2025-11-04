Luces de Navidad de Vigo: Ya sabemos cuándo se encienden este 2025 y es antes que Madrid

Recientemente te contábamos que las luces de Navidad de Madrid se encenderán por primera vez este año el próximo 22 de noviembre en la Plaza de Cibeles. La capital contará este año con 13 millones de bombillas en más de 240 emplazamientos de los 21 distritos.

Sin embargo, hay una ciudad que se adelantará a Madrid y encenderá su alumbrado unos días antes: Vigo. El alumbrado navideño de Vigo se inaugurará el sábado 15 de noviembre, tal y como ha desvelado su alcalde, Abel Caballero.

Como cada año, el acto tendrá lugar desde el gran árbol de la Porta do Sol. Según Caballero, la fecha del encendido de las luces de Vigo es "el secreto mejor guardado y más codiciado del planeta".

Además, ha invitado a "todo el mundo, en toda España, en toda Europa, en todo este planeta" a acudir a la ciudad durante el encendido de ese día que según él es "se encienden las luces de Navidad de todo el planeta".

Este año, Vigo estará iluminada con casi 12 millones de luces led instaladas en 460 calles y casi 7.000 motivos ornamentales, además de otros atractivos como los montajes lumínicos en 3D, la casa de Papá Noel y el Cartero Real, el Belén Monumental, la gran noria, los mercadillos o el gran abeto de Porta do Sol, de 45 metros de altura, coronado por una gran estrella de 9 metros.