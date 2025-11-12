Ya hay fecha del encendido de las luces de Navidad 2025 de Valencia: Se adelanta dos semanas

La ciudad de la paella, las Fallas y de las Artes y las Ciencias ha adelantado la fecha del encendido de las luces de Navidad, que este año sorprenderá con 45 árboles iluminados. De esta manera, se adelanta a otras grandes ciudades como a las luces de navidad de Madrid o Barcelona. Valencia es una ciudad que sabe celebrar, y la Navidad no iba a ser menos: marcará el inicio de la época más esperada del año para muchos.

La fecha programada para el encendido será el viernes 21 de noviembre, entre las 19:00 y las 20:00 horas, ofreciendo todo un espectáculo de luces con un presupuesto superior al millón de euros.

El corazón del alumbrado estará en la Plaza del Ayuntamiento, donde se instalará un árbol de 25 metros de altura, superando al de años anteriores. Cada año, Valencia busca superar la magia del anterior con una decoración más espectacular. El árbol contará con una nueva decoración navideña, con motivos ornamentales y estrellas renovadas, según ha explicado la concejala de Servicios Centrales, Julia Climent.

El resto de los árboles estarán repartidos entre las Juntas Municipales de Distrito y las pedanías de La Torre, Castellar-l'Oliveral y el Forn d'Alcedo, además de otras zonas del municipio.

El plan de decoración de este año incluye también 274 arcos luminosos con nuevos diseños que simulan destellos dorados decorando las calles de la ciudad. Además, se incorporarán otras figuras ornamentales como un reno luminoso, una campana y una gran esfera, que completarán el ambiente festivo de la capital valenciana.