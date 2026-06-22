¿Cómo puedes cumplir tus deseos en la Noche de San Juan? Todos los pasos para atraer a la suerte

Como cada año, se acerca una de las noches más mágicas del año, como es la de San Juan, en la que se da la bienvenida al verano. Lo cierto es que, a pesar de que se trata de una fiesta católica en honor a San Juan Bautista, no hay que olvidar que esa noche siempre ha estado envuelta en un halo de misterio y magia, precisamente por su cercanía al solsticio de verano.

Es por eso que existen un sinfín de supersticiones en torno a la Noche de San Juan, por el que muchas personas llevan a cabo diversos rituales para cumplir sus deseos. Así pues, si eres supersticioso, a continuación encontrarás algunos de los rituales más conocidos para atraer la suerte este verano.

Hogueras de San Juan | Pixabay

Protección

No es ningún secreto que uno de los rituales más tradicionales es el de saltar la hoguera. Según la superstición, si lo haces en varias ocasiones, y un número impar, podrás asegurarte protección durante todo el año.

Atraer dinero

Para cumplir tu deseo de atraer fortuna, lo normal es utilizar “verbena”, que es la misma hierba que se utilizaba en la Antigua Roma para limpiar los altares de Júpiter, que era el Dios de la fortuna. De hecho, también hay quien dice que dormir con un ramillete de verbena logra atraer la fortuna.

¿Quieres encontrar el amor?

En este caso, tienes que escribir el nombre de ambos y un corazón en el medio. Posteriormente, debes tirar ese papel a la hoguera y repetir, mentalmente, el nombre de la persona amada hasta siete veces. Pero no todo queda ahí, puesto que tienes que volver a repetir mentalmente el nombre de esa persona aunque, en este caso, debes tener los pies en el agua.

Decir adiós a la negatividad

Una de las tradiciones más habituales es, sin duda, bañarse de noche en el mar. Es más, la superstición asegura que, quien se sumerja en el mar, va a ser capaz de deshacerse de toda la negatividad que existe en su vida.

¿Sabías que puedes pedir fertilidad a la tierra?

Estamos ante uno de los rituales más curiosos para esta noche de San Juan, y es que, para poder pedir fertilidad a la tierra, deberás enterrar una vela que haya estado encendida durante esta noche tan especial. Y todo para poder atraer a las buenas cosechas. ¡Sorprendente!

Lo más importante de esta noche de San Juan, con sus hogueras, es poder quemar toda la negatividad y pedir esos deseos que tanto anhelamos, y lo hagamos con la certeza de dejar a un lado las malas vibras. ¡Una oportunidad única para empezar de nuevo, y de qué manera!