El aviso de AENA sobre pagar con tarjeta en los aparcamientos de los aeropuertos por el fallo de Amazon Web Services

La entidad que se encarga de la gestión de los aeropuertos, AENA, ha avisado mediante su cuenta de Twitter de que no es posible pagar con tarjeta en los aparcamientos de sus aeropuertos con motivo de la caída mundial de los servidores de Amazon Web Services (AWS).

"Debido a una caída mundial de los servidores de Amazon Web Services #AWS, no es posible pagar con tarjeta en aparcamientos de los aeropuertos de Aena", dice el mensaje.

La compañía tecnológica ha notificado este lunes un aumento en las tasas de error y las latencias de varios servicios de AWS durante este lunes, inicialmente vinculadas a la región estadounidense US-EAST-1.

Posteriormente, también se han identificado problemas del proveedor de servicios en varias regiones a nivel global, entre las que está incluida España.

Desde Amazon han adelantado que están trabajando en varias rutas paralelas para acelerar la recuperación de sus servicios y que se están aplicando medidas de mitigación y están observando "señales significativas de recuperación".

Entre los servicios afectados en Estados Unidos son Amazon, Amazon Alexa, PrimeVideo, Crunchyroll, Canva, Perplexity o Duolingo. También se han visto afectadas redes sociales como Snapchat o Goodreads, e incluso videojuegos como Fortnite, Roblox o Clash Royale. En Europa algunos servicios, como los propios de Amazon, si que están operativos, pero otros presentan los mismos fallos de acceso que en Estados Unidos.