El pueblo más pequeño de Extremadura está en Cáceres y tiene menos de 100 habitantes

Recientemente te contábamos que el pueblo más pequeño de Andalucía está en Almería. Se trata de Benitagla y tiene menos de 60 habitantes, pero... ¿sabes cuál es el pueblo más pequeño de Extremadura?.

Se trata de Pedroso de Acím y está situado en la falda de la sierra del Pedroso, al nordeste de la provincia de Cáceres, en la comarca de Monfragüe a una distancia aproximada de 42 km de Plasencia y a 58 km de la ciudad de Cáceres.

La localidad se encuentra emplazada muy cerca de la llamada Ruta de la Plata y cuenta con un población de 92 habitantes según el censo de 2024. Entre sus edificios y construcciones más importantes se encuentran la Torre del Reloj y la Ermita de Santa Bárbara.

Si lo visitas tampoco te puedes perder el Monasterio del Palancar, fundado en 1557 por San Pedro de Alcántara y considerado el convento más pequeño del mundo. Si te gusta la naturaleza, aquí tienes multitud de rutas de senderismo que puedes hacer, como por ejemplo, la de la Peña de los Cenizos, el sendero que lleva a los cerros del Pelado y Entrecabezas o visitar los arroyos Fresneda y Razasa.

Cómo llegar

La forma de acceder al municipio es a través de la a-66, desviándose en dirección a Torrejoncillo- Coria, una vez llegada a la rotonda, tomando la quinta salida e incorporándose a la ex 109. Pasados aproximadamente 4 km, hay que desviarse a la izquierda tomando la carreta comarcal cc 48, que lleva directamente a la localidad para acceder al municipio desde la zona de Coria y gata, la forma de llegar es siguiendo la carretera ex 109 y desviándose a la derecha tomando la carreta comarcal cc 48, que lleva directamente a la localidad.