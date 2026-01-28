Buenos Aires se consolida en Fitur 2026 como destino gastronómico, eventos masivos y turismo de reuniones

Buenos Aires participó por segundo año consecutivo en la Feria Internacional del Turismo, FITUR 2026, con stand propio y el objetivo de consolidarse como destino internacional en gastronomía, eventos masivos y turismo de reuniones.

La capital argentina muestra una constante evolución de su escena culinaria, con restaurantes posicionados entre los 50 mejores de Latinoamérica incluidos en el ranking 'The World's 50 Best Restaurants', además de establecimientos reconocidos por la Guía Michelin y otros listados de referencia global.

A ello se suma una intensa agenda de eventos masivos, que incluye competiciones deportivas internacionales, conciertos de primer nivel y festivales culturales, como su designación como Capital Mundial del Deporte 2027.

En paralelo, la ciudad se mantiene desde hace más de una década como una de las principales sedes latinoamericanas de congresos y convenciones, apoyada en una infraestructura sólida, amplia capacidad hotelera, conectividad aérea estratégica y una agenda que combina negocio, cultura y ocio.

Este posicionamiento se ha visto reforzado en FITUR gracias a una presencia institucional activa, con encuentros y actos oficiales orientados a ampliar el alcance internacional del destino.

En este contexto, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires y del Ente de Turismo, participaron en diversas citas profesionales y encuentros con medios, trasladando la visión turística de la ciudad y las apuestas estratégicas que marcarán su desarrollo en los próximos años.