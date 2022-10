8 cosas que diferencian a un madrileño de nacimiento a uno recién llegado a la ciudad

Madrid es cuna de muchas personas que deciden trasladar su vida a la gran ciudad o bien cuna de miles de turistas que cada día pasean por las bellas y únicas calles de la ciudad madrileña. Llena de vida y cultura tan impresionante como los musicales, por ejemplo el de 'El Rey León', que acumula colas kilométricas en Gran Vía desde hace años. Y es que la ciudad es casa de montones de atractivos que la hacen un lugar ideal tanto para viajar como para vivir.

Y de esto saben los madrileños, que tienen claro lo que los diferencia de aquellos que vienen de fuera a pasar unos días, meses o años. Los que llevan viviendo toda la vida en la capital, tienen una serie de costumbres culturales e incluso en el habla que los hacen completamente diferentes al resto.

Por eso, desde Viajestic queríamos hablarte de una serie de señales que te pueden ayudar a identificar a un madrileño nacido y criado en la capital de aquel que viene de fuera:

1. Un/a madrileño/a sabe que la Plaza Mayor no es un lugar ideal para tomar un tentempié

Es así. La Plaza Mayor de Madrid es uno de los lugares más visitados por turistas nacionales e internacionales. Y es que su estructura y su conjunto gastronómico la hace un lugar único que se tiene que visitar al menos una vez en la vida. Pero un lugareño sabe perfectamente que los precios de algo tan simple como un café en este privilegiado lugar, no resultan nada económicos.

Plaza Mayor de Madrid | iStock

2. Un/a madrileño/a siempre pide agua del grifo

El agua de Madrid es uno de los elementos más significativos del lugar. Por eso, cuando se va a un bar o restaurante, en vez de pedir una botella de agua, se pide una jarra con agua del grifo. Es algo que normalmente no tienen por qué cobrar y por tanto puedes beber agua de manera gratuita y con una calidad que, sin duda, no envidia para nada al agua embotellada.

3. Un/a madrileño/a puede confundir el "la" con el "le" y el "lo"

"¿Qué la pasa?" Una frase que a lo largo de los años se ha ido haciendo de lo más popular a través de internet. Si llevamos algo tan significativo como es esta frase a la calle, podremos ver que los madrileños suelen confundir bastante estos artículos.

4. Un/a madrileño/a sabe a que bares ir

Si vienes de fuera, quizás vayas a los lugares más concurridos y sonados porque es lo que conoces y lo que más cómodo te resulta. Pero el autentico madrileño sabrá a qué lugares tiene que ir para consumir una cerveza fresquita y una tapa que cualquiera diría que ya te vas comido o cenado a casa.

Madrid, Sevilla, Málaga y Barcelona, entre las ciudades donde más cerveza se bebe de Europa |

5. Un/a madrileño/a se sabe los secretos del transporte público

No le hace falta Google Maps ni tampoco Moovit para moverse de forma eficaz por la ciudad. Un lugareño sabe qué transporte debe coger para ir a cualquier lugar y por supuesto, sabe cuáles no debe coger si quiere llegar a tiempo y hora.

Metro en movimiento en Madrid | iStock

6. Un/a madrileño/a usa palabras típicas

La muletilla "mazo" es una de las más usadas por los nacidos en la ciudad. De hecho, esta palabra se traspasa a aquellos que vienen de fuera y acaban por decirla en sus lugares de procedencia.

7. Un/a madrileño/a va al rastro

No es una cosa de turistas solamente. El rastro es visitado por ciudadanos madrileños todos los domingos. Y es que es una de las cosas más típicas de la ciudad que aún no han cansado a los lugareños puesto que ofrece una gran variedad de productos que no dejan indiferente a nadie.

8. Un/a madrileño/a conoce los mejores rincones de Madrid

Ese parque, ese mirador… Los mejores lugares secretos de Madrid los conocen los que han vivido toda la vida en la ciudad. No cabe duda de que hay muchos más parques que El Retiro y muchos más miradores que el de Debod. Existen secretos como el Parque de la Dehesa o el Parque de Las Siete Tetas que ofrecen las mejores vistas de la ciudad.

