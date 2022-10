Picasso, Gaudí y Hergé: 3 exposiciones que no querrás perderte en Madrid

La agenda cultural de Madrid es una de las más ricas de Europa y no solo por la importancia de los museos de la capital sino por las exposiciones temporales que se organizan en diferentes espacios (museísticos o no); a continuación te recomendamos tres exposiciones que acaban de inaugurarse (o están a punto de hacerlo), son por tanto novedad, y te recordamos hasta cuándo puedes visitarlas porque son tan excepcionales que estamos seguros de que no querrás perdértelas.

¿Eres fan de Picasso o de Gaudí, de Chanel o de Hergé, Tintín y Milú? Toma entonces buena nota porque te interesan estas tres exposiciones: Hergé. the Exhibition; Picasso / Chanel; Gaudí.

Hergé. The Exhibition

La exposición de Hergé, el padre de Tintín, Milú y los hermanos Hernández y Fernández, se celebra en el Círculo de Bellas Artes; tras su inauguración el pasado 5 de octubre, podrá visitarse hasta el 19 de febrero de 2023; la exposición incluye la instalación del cohete gigante de Tintín en el cruce de Gran Vía con Alcalá.

Lo primero que debes saber, además de la fecha y lugar de celebración, es que se trata de una exposición itinerante que ha pasado ya por ciudades como París, Quebec Seúl o Lisboa, está comisariada por el Musee Hergé de Bélgica y a España llega de la mano del Círculo de Bellas Artes y de la firma Sold Out.

¿Qué más te interesa saber de esta exposición? Es un paseo por el universo creativo de uno de los ilustradores e historietistas más celebrados del mundo, si la visitas podrás ver dibujos originales de Hergé y otros elementos de valor incalculable (sus incursiones en publicidad, viñetas en periódicos o incluso sus aventuras en el diseño de moda y artes plásticas); además Hergé era un gran coleccionista y en esta exposición no sólo verás obras suyas sino de su colección privada.

Picasso | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Madrid (esmadrid.com)

Picasso / Chanel

La exposición Picasso / Chanel se inauguró el 11 de octubre en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y podremos visitarla hasta el 15 de enero de 2023.

¿Sabías que Pablo Picasso y Gabrielle (Coco) Chanel no sólo se conocían y admiraban sino que, además, eran amigos? Pues así era, se conocieron en 1917 y esta muestra indaga en la influencia que ejercieron en uno sobre el otro; la exposición se organiza en cuatro grandes secciones que repasan la relación entre ambos desde 1915 y 1925: la primera sección responde al título de El estilo Chanel y el cubismo; la segunda sección es Olga Picasso, en ella veremos los retratos que Picasso pintó de su primera mujer, la bailarina rusa Olga Khokhlova que era, además, clienta habitual de Chanel; la tercera sección es Antígona, la adaptación del drama de Sófocles escrita por Cocteau (amigo también de Picasso y Chanel) y que en su representación contó con decorados y máscaras de Picasso y vestuario de Chanel; la última parte es The Train Blue.

Gaudí | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Madrid (esmadrid.com)

Gaudí

La exposición que repasa la magnífca obra de Gaudí se inaugura el 14 de octubre en el espacio CentroCentro y podrá visitarse hasta el 5 de febrero de 2023.

En esta exposición veremos planos, dibujos, maquetas, muebles, elementos arquitectónicos, cerámica e incluso fotos de época que nos acercarán a la creatividad de Gaudí, el mayor y mejor representante del modernismo catalán.

Si necesitas una razón adicional para no perderte esta exposición, vamos a dártela: las piezas que se dan cita en ella proceden de diferentes colecciones, incluidas colecciones privadas, lo que hace que esta exposición suponga una oportunidad única para verlas juntas.

