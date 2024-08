Bilbao en 24 horas: qué ver y hacer en un día en la capital vizcaína

Lo primero que tienes que saber si vas a visitar Bilbao es que el clima es caprichoso, algo que por otra parte se puede aplicar a todo el norte de España; no es lo mismo visitar la ciudad en verano que en invierno, ciertamente, pero lo que tiene que tener claro es que el clima es siempre variable e inestable, dicho de otro modo, que sea verano no significa que llueva o refresque más de lo que esperabas así que ve preparado para todos los tiempos (o casi); y por supuesto cálzate cómodamente, para conocer Bilbao en 24 horas hay que caminar.

Comencemos nuestra ruta ¿dónde? En el que es, probablemente, el lugar más fotografiado de la ciudad, el Museo Guggenheim.

Museo Guggenheim. Bilbao | Pixabay

De buena mañana

De buena mañana, bien despejados, se nos antoja ideal visitar el Museo Guggenheim, maravíllate ante el espectacular edificio diseñado por Frank Gehry y descubre en su interior una imponente colección de arte moderno y contemporáneo, no olvides visitar a Puppy en las afueras del museo; después de gozar del arte seguro que te apetece dar un paseo al aire libre, recorriendo la ría de Bilbao, hazlo caminando junto al río Nervión, cruzando sus puentes y llegando hasta el histórico casco viejo de la ciudad con sus calles estrechas, sus plazas, sus iglesias y, por supuesto, su catedral de Santiago de Bilbao.

Mercado de la Ribera. Bilbao | Zarateman, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

A mediodía

Cuando llegue la hora del aperitivo, no lo dudes, el mejor lugar de Bilbao para disfrutarlo es el Mercado de la Ribera, uno de los mercados cubiertos más grandes de Europa (ahí es nada…) que esa además en el casco viejo y junto al río; aquí podrás no solo tomarte un vino y un vermú sino además acompañarlo de los clásicos pintxos. ¿Y para comer? No es una decisión menor, estás en el País Vasco, una de las mejores regiones del mundo para comer ¿nuestra recomendación? Que degustes los platos tradicionales en alguno de los restaurantes vascos del casco viejo (bacalao a la vizcaína, por ejemplo, o una merluza de pincho).

Museo de Bellas Artes de Bilbao | Imagen cortesía de Turismo de España

Por la tarde

Reposada ligeramente la comida, te recomendamos visitar el Museo de Bellas Artes de Bilbao; no es necesario que desandes el camino, nuestra recomendación es que ahora cruces el centro de la ciudad por la Gran Vía López de Haro; es verdad que, si hablamos de museos y Bilbao, todos pensamos en el Guggenheim pero si lo tuyo es más el arte clásico que el moderno este museo te va a encantar, en él podrás ver obras de Sorolla, de El Greco, de Goya, de Murillo, de Zurbarán… E igual que tras la visita de buena mañana al Guggenheim te sugeríamos un paseo por la ría, tras visitar el Museo de Bellas Artes por la tarde te proponemos un paseo natural, por el Parque de Doña Casilda porque es un bonito parque urbano que está muy cerca del museo.

Funicular de Artxanda | Sannicolasdeugarte, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Al anochecer

¿Quieres ver atardecer sobre Bilbao? El mejor lugar para hacerlo es el Monte Artxanda, eso sí, tendrás que subir en funicular antes de que caiga el sol para poder disfrutar de las que son, probablemente, las imágenes más bellas de la ciudad si el día es claro. ¿Y una vez que se te ha echado la noche encima? A cenar, por supuesto ¿dónde? En el casco viejo o en la zona de Indautxu disfrutando de ricos pintxos regados con txakolí; y si todavía te quedan fuerzas y ganas, alarga la noche en la zona de Ledesma.

Puedes disfrutar de esta ruta por Bilbao caminando pero también puedes hacerla más llevadera si utilizas el transporte público, ahora bien, si lo que quieres es descubrir lo mejor de Bilbao en un día, los 11 kilómetros que tendrás que caminar siguiendo esta ruta merecerán la pena.