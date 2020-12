¿Quieres volar a Centroamérica esta Navidad? esto es lo que debes saber

Más allá de lo que hagan o deshagan las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Sanidad ha dado ya las primeras normas de obligado cumplimiento para la próxima Navidad: estaremos perimetrados y sólo podremos viajar por España si es para visitar a la familia, eso sí, cuando lleguemos a nuestro destino habrá más normas (no más de 10 personas y 2 unidades convivenciales en los días señalados y toque de queda a la 1:30 de la mañana para volver a casa, por ejemplo) pero ¿y si en lugar de reunirnos con la familia decidimos celebrar con ellos la Navidad el próximo verano, especialmente si estamos para entonces ya vacunados, y aprovechamos esta Navidad 'rara' para regalarnos un viaje de escándalo? Si eres de los que ha fantaseado alguna vez con pasar una Navidad cálida seguro que Centroamérica y su mar Caribe te parece un buen destino... Te contamos lo que debes saber para viajar allí esta Navidad en función del país que te pongas por destino.

Costa Rica | Pixabay

Costa Rica

Desde finales del pasado mes de octubre Costa Rica aligeró sus exigencias para permitir el acceso de turistas al país, actualmente sólo es necesario cumplir dos requisitos: el primero es rellenar el Pase de Salud 48 horas antes de tu vuelo y el segundo es contar con un seguro médico ya sea internacional o nacional (en el propio país) que cubra el alojamiento en caso de cuarentena obligatoria por contacto con algún positivo y los gastos sanitarios generados en caso de contraer y ser tratado de la COVID-19 en el país.

Canal de Panamá | Pixabay

Panamá

Para viajar a Panamá es necesario contar con el resultado de una prueba PCR o test de antígenos negativo que debe presentarse con una antelación máxima de 48 horas previas al vuelo; también tendrás que firmar una declaración jurada en la que te comprometes a cumplir las normas higiénico sanitarias impuestas en el país y a aceptar el control de tus movimientos a través de una APP móvil.

Si te resulta imposible presentar el resultado de una PCR o un test de antígenos en el plazo solicitado por las autoridades panameñas prodrás embarcar igualmente y volar a Panamá pero al llegar y en el propio aeropuerto estarás obligado a hacerte un test de antígenos que correrá de tu cuenta y, en caso de que resulte positivo, serás confinado en un hospital.

Belice | Pixabay

Belice

¡Ay Belice! ¡qué paradisíaco destino! y no creas que los requisitos para acceder al país son complicados, para empezar aunque se recomienda contar con el resultado de una PCR negativa realizada 72 horas antes del vuelo, no es obligatorio, eso sí, en caso de no presentarla, al llegar al país se te realizará un test de antígenos y, si resultas positivo, serás confinado en el hotel 'Gold Standard' en el que hayas hecho la reserva para pasar tu cuarentena obligatoria en caso necesario.

Hay algún requisito más: descargarte la aplicación Belize Health y completar un formulario antes de llegar al país, será entonces cuando recibas el código QR a través del que tus movimientos serán monitorizados por las autoridades de Belice para poder seguir tus pasos en caso de que resultes contagiado (y/o contagiador...) en el país.

Guatemala | Pixabay

Guatemala

La bella Guatemala exige PCR negativa pero nos da un poco más de margen que Costa Rica, el plazo máximo es de 72 horas previas a la hora del vuelo; si se te ocurre volar sin ella estarás obligado a realizar una cuarentena preventiva de 14 días, también serás monitorizado por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social del país. Otros requisitos a cumplir son los clásicos básicos relacionados con el uso de mascarilla y gel desinfectante, también pasarás por arcos medidores de temperatura en el mismo aeropuerto.

Honduras | Pixabay

Honduras

Honduras, como Guatemala y Costa Rica, exige una PCR negativa realizada las 72 horas previas al vuelo (en el caso de Honduras sin el resultado de esa prueba en plazo no podrás embarcar); además también exigen un pre-chequeo migratorio en el mismo plazo.

San Salvador | Pixabay

El Salvador

El requisito básico, casi el único, para volar a El Salvador es contar con una PCR negativa realizada en las 72 horas previas al vuelo; decimos que es casi el único requisito porque los demás son algo así como los básicos que hay que cumplir en casi cualquier aeropuerto y cualquier destino: el paso por arcos de medición de temperatura y el uso de mascarilla y geles hidroalcohólicos.

Nicaragua | Pixabay

Nicaragua

En Nicaragua la PCR también es obligatoria y tiene que ser realizada en un plazo máximo de 72 horas previas al vuelo o 96 en caso de que el vuelo salga de Oceanía, Asia o África; el requisito que distingue a Nicaragua de otros países centroamericanos tiene que ver con el rastreo: deberás facilitar tu número de teléfono móvil a las autoridades porque realizarán seguimiento telefónico durante un máximo de 14 días.

En resumen, el menos restrictivo de los países centroamericanos es Costa Rica; como Costa Rica, Belice y Panamá también te permiten embarcar sin PCR negativa pero en su caso te harán un test de antígenos al llegar y, si da positivo, pasarás tu estancia confinado; a Guatemala también podrás volar sin PCR pero, cuidado, porque al no presentarla al llegar estarás obligado a cumplir una cuarentena de 14 días así que, a efectos prácticos, es absurdo viajar sin una PCR negativa en el plazo estipulado; el el caso de Honduras, El Salvador y Nicaragua, prácticamente no podrás ni embarcar sin una PCR negativa.

Así como cuando hace unos meses nos hablaban de requisitos como el uso de mascarillas y gel desinfectante, la distancia de seguridad, las PCR negativas y declaraciones juradas y se nos quitaban las ganas de viajar, ahora estamos ya hechos a los protocolos higiénico-sanitarios (que son muy similares en todos los países) y los tests de antígenos están al orden del día, rellenar formularios a la entrada de los países es algo que ya acostumbrábamos a hacer en algunos destinos así que ahora, con la experiencia acumulada, la idea de pasar una Navidad cálida en Centroamérica resulta mucho más atractiva, la clave está única y exclusivamente en conocer y cumplir las normas del país que son muy similares a las que conocemos y cumplimos en España.