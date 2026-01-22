Si buscas el verano en el invierno, estos son los mejores destinos desde España

El frío del invierno no es plato de buen gusto para todo el mundo. Por mucho que los destinos de nieve estén a la orden del día, la realidad es que nunca está de más cambiar de aires (y, ya puestos, de temperatura).

Así que si lo de refugiarte en la gastronomía más calentita ya se te queda corto, nada como preparar las maletas a los mejores destinos veraniegos. Porque el mundo es muy grande y, por suerte, no todos los lugares responden al mismo clima.

¡Aquí tienes algunas de las opciones más destacadas!

En España me quedo

Playa de Famara, en Lanzarote (Islas Canarias) | iStock

No hay ni tan siquiera que salir de España para disfrutar de unas agradables temperaturas durante los meses de invierno. Si bien es cierto que en la península tus opciones son limitadas, los archipiélagos te acogerán con los brazos abiertos.

En este caso, la mejor opción es optar por las Canarias. A pesar de que las Baleares tengan un clima más templado que en buena parte del territorio nacional, en Canarias el calor se mantiene casi todo el año.

Elije la isla que más te atraiga y olvídate de llevar grandes abrigos. El sol te espera para pasar incluso días de playa. Eso sí: recuerda que es el Atlántico y que las aguas quizás te refresquen más de la cuenta.

Del invierno del hemisferio norte al invierno del hemisferio sur

Ciudad del Cabo | Pixabay

La regla de oro para disfrutar del verano en invierno es alejarse del hemisferio norte para probar suerte en el sur. Sudáfrica, más concretamente Ciudad del Cabo, es el destino perfecto si lo que buscas es playa y fauna en todo su esplendor.

Por otro lado, si pasar largas horas en un avión no te supone un problema (tampoco el gasto económico), Australia tiene toda la locura que puedes desear en tu tiempo libre. Un país en el que lo salvaje y lo urbano convergen a la perfección, gozando de un verano entre los meses de diciembre y marzo.

Aunque si hay dos países que no te puedes perder en invierno esos son Argentina y Uruguay. Mientras que Argentina te reserva auténticos paraísos naturales, como las Cataratas de Iguazú (el Perito Moreno lo dejamos de lado, si se pretende huir del frío), en Uruguay puedes pasarlo en grande en Punta del Este como si de una fiesta veraniega se tratara (que, de hecho, lo es).

El paraíso de lo tropical

Riviera Maya | iStock

Si aquello de responder a estaciones del año no va mucho contigo, entonces es que llevas la sangre tropical corriendo por tus venas. Y sí, en este caso tienes más de un continente a tu disposición.

La Riviera Maya es la apuesta segura. Se trata de una de las cunas mundiales del turismo. Sin embargo, conviene recordar que suele estar notoriamente masificada; así que si no huyes de los lugares típicos, te será difícil encontrar paz vacacional.

De igual modo, el Sudeste Asiático tiene muchos países en los que el clima tropical te acogerá de buen gusto. Filipinas, Indonesia o Tailandia son los más populares y, en todos ellos, existen destinos todavía bastante desconocidos para que te relajes sin que el frío estropee tu sonrisa.

Ya lo ves: no importa si te quieres mover por España para una escapada de fin de semana o si buscas un viaje a lo grande. En todos los casos puedes guardar el abrigo en el armario para sacar de nuevo tus mejores bañadores y tomar el sol como si de agosto se tratara.