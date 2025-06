Esto es lo que no puede faltar en tu equipaje si tienes diabetes

Si tienes diabetes seguro que te sube el cortisol cada vez que preparas la maleta ¿se me olvidará algo? ¡No se me puede olvidar nada! La mejor manera de asegurarte de que efectivamente no olvidas nada, al menos nada importante, es preparar una lista de la que puedas echar mano cada vez que vas a viajar ¿y qué incluir en esa lista? Lo siguiente.

Mujer con sensor de medición continua de glucosa y pluma de insulina | Pixabay

Documentación

Empezamos por la documentación que debes llevar: no se trata de un informe médico sin más, que también, sino de un documento que incluye el detalle de todo lo que tienes que llevar como diabético ¿por qué? Para no tener problemas a la hora de incluir en tu equipaje agujas o para no tener que pasar por los arcos de seguridad de los aeropuertos, estaciones y edificios públicos porque podría desconfigurarse tu bomba de insulina. Este documento puede prepararlo tu médico y no es necesario que lo pidas cada vez que viajas, es algo así como un básico que no cambia de año en año.

También es recomendable que lleves recetas médicas por si tuvieses un percance con tu equipaje y tuvieras que acudir a una farmacia para adquirir algo tan esencial para ti como la insulina; por supuesto debes llevar también tu tarjeta sanitaria (tanto la pública como la de tu seguro privado si tuvieras), tus contactos de emergencia e, idealmente, una pulsera con QR de las que incluyen tu condición médica para ser atendido rápidamente en caso de accidente.

Suministros y medicación

Huelga decir que debes llevar insulina suficiente y suficiente significa más de la que necesitas, recuerda que la insulina puede estar un máximo de un mes fuera de la nevera así que si solo vas a estar unos días fuera no es obligado que utilices estuches térmicos pero si el viaje fuese más largo o a lugares de temperaturas tórridas es recomendable hacerlo; ¿glucagón? Por supuesto debes llevarlo siempre, en frío para que dure hasta su fecha de caducidad o, si rompes la cadena de frío y va a temperatura ambiente, recuerda apuntar fuera la fecha en la que lo sacaste de la nevera para desecharlo un máximo de un año después. Un apunte: si viajas con bomba de insulina cabe que sólo pienses en llevar insulina rápida (la que utilizas con tu bomba) pero debes llevar también una pluma de insulina lenta ¿por qué? Porque la bomba de insulina es un aparato electrónico y como tal puede estropearse así que tienes que prever incluso esa situación.

Si utilizas bomba de insulina debes llevar tanto sensores de medición continua de glucosa como catéteres y reservorios de repuesto, te recomendamos que lleves el doble de los que estimas necesitar por cualquier percance que pudieses tener; y por supuesto, independientemente de que uses o no bomba de insulina y/o sensor de medición continua de glucosa, tienes que cubrirte las espaldas y llevar los básicos para gestionar tu diabetes con lo mínimo: glucómetro, agujas, lancetas y dispositivos de punción; incluye además pilas extra tanto para la bomba si la usas como para el glucómetro.

También incluimos entre los suministros glucosa para el tratamiento de las hipoglucemias, no es necesario que lleves un litro de zumo ni de refresco azucarado (aunque sabes que ambas cosas suben la glucosa como la espuma), puedes hacerte con glucosa en pastillas o en gel, más ligera y fácil de llevar.

Glucómetro | Pixabay

¿Nuestra recomendación? Organiza todo lo que tienes que llevar y repártelo entre el bolso que siempre va contigo (o los bolsillos de tu pantalón cargo si eres de los que va por la vida con manos libres) y tu mochila (equipaje de mano siempre, nunca en la maleta); contigo siempre tienes que llevar una pluma de insulina, agujas y glucómetro además de unas glucosas, el resto del material puede ir en tu mochila, organizado en un neceser que, una vez te acostumbres a preparar, sepas con solo mirarlo si sobra o falta algo.

Recuerda que cuando viajas con todo lo que necesitas o pudieras necesitar, viajarás mucho más tranquilo disfrutarás plenamente de tu viaje tanto si es un gran viaje como si es una escapada.