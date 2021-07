Esto es lo que debes saber si viajas a Centroamérica este verano

Tanto Belice como Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador o Panamá son países en los que el turismo supone buena parte del producto interior bruto del país, dicho de otro modo, la industria turística tiene un peso notable en la economía de estos países y el número de personas que ya sea directa o indirectamente viven del turismo es más que reseñable ¿resultado? en primer lugar el daño sufrido por la pandemia, en España, como país turístico que somos, sabemos bien lo que ha supuesto la ausencia de turistas; y en segundo lugar la reapertura, que se hace tratando de asegurar la salud de los habitantes de Centroamérica y también la de los turistas sin correr el riesgo de tener que cerrar de nuevo por repuntes de contagios. Visto así, las restricciones todavía vigentes son algo así como nuestro seguro de viaje por lo que no debemos mirarlas como impedimentos para viajar sino como impedimentos para que el viaje sea de infausto recuerdo.

Ahora bien, lo que sí es importante es que conozcas cuales son los requisitos para viajar a estos países y las restricciones que aplican una vez allí, así te ahorrarás sustos y disgustos y estarás preparado para disfrutar de un paraíso en la tierra como es Centroamérica; por supuesto no podemos darte solo una lista de restricciones, hay que ir país a país:

Belice

Si estás vacunado deberás presentar documentación que así lo acredite pero si hace menos de dos semanas que te has puesto la segunda dosis no te servirá, tendrás que presentar una PCR negativa realizada en las 96 horas previas al viaje como los no vacunados; en caso de que llegues sin vacunar y sin PCR ni test de antígenos realizado 48 horas antes del viaje podrás hacerlo al llegar al país; los menores de 5 años están exentos de cumplir este requisito. Lleva, eso sí, un buen número de mascarillas porque su uso es obligatorio en todos los espacios públicos.

Guatemala | Pixabay

Guatemala

Los mayores de 10 años deberán presentar un test de antígenos o una PCR negativa realizada en los 3 días previos al viaje aunque hay excepciones: si has padecido COVID-19 en los tres meses previos al viaje tendrás que presentar la documentación que así lo acredite y también el alta médica; y si has sido vacunado y hace más de 2 semanas que has recibido la segunda dosis de la vacuna, será suficiente con que presentes la documentación que así lo acredite. En cuanto a las restricciones activas en el país, la básica, uso de mascarilla obligatoria para los mayores de 2 años (si viajas con niños pequeños asegúrate de que la mascarilla no es un problema con ellos...).

Costa Rica | Pixabay

Costa Rica

Para visitar Costa Rica tendrás que rellenar el formulario digital Pase de Salud en las 72 horas previas al viaje, puedes hacerlo aquí; aportar la documentación que acredite que eres titular de un seguro médico que cubra tanto el alojamiento en caso de cuarentena como los gastos médicos por COVID-19; por supuesto no presentar síntomas compatibles con el COVID-19.

Nicaragua | Pixabay

Nicaragua

Para entrar en el país tendrás que presenta runa PCR o tes de antígenos negativo y también rellenar un formulario similar al de Costa Rica, aquí puedes acceder a él; si al llegar al país muestras síntomas compatibles con el coronavirus no podrás acceder a él pero, si todo va bien, no solo podrás entrar sino moverte con total libertad porque no hay restricción de movimientos ni toque de queda.

Honduras | Pixabay

Honduras

Para visitar Honduras debes rellenar un formulario de prechequeo al que puedes acceder en este enlace, también presentar una PCR o test antígenos negativo realizado en las 72 horas previas al viaje salvo que tengas ya la pauta de vacunación completa, en ese caso será suficiente con que presentes la documentación que así lo acredite. Ten en cuenta que en Honduras hay toque de queda vigente de las 10 de la noche a las 5 de la mañana.

El Salvador | Pixabay

El Salvador

En El Salvador también podrás entrar si estás vacunado y, en caso de no ser así, tendrás que presentar una PCR o tes de antígenos negativo realizado en las 72 horas previas al viaje, eso sí, no olvides llevar contigo la documentación que acredite que ya estás vacunado.

Panamá | Pixabay

Panamá

Lo primero que debes saber es que tienes que presntar una prueba PCR o de antígenos realizada en las 48 horas previas al viaje, ningún viajero está exento de cumplir este requisito y, en caso de que no lo cumplas, tendrás que hacerte la prueba al llegar al país (y pagarla tú); además si antes de llegar a Panamá visitas algún otro país de Sudamérica, también India, Sudáfrica o Reino Unido, tendrás que hacerte, obligatoriamente, una prueba en el aeropuerto y hacer una cuarentena de 3 días. Además también deberás rellenar una Declaración Jurada del Viajero.