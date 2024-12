¿Cuáles son los regalos que no faltan en la carta a los Reyes Magos de un viajero?

No somos, al menos no por el momento, ciudadanos digitales, pero sí somos ciudadanos que saben usar la tecnología a su favor y por eso entre los regalos que más gustarán a los amantes de viajar no hay uno ni dos gadgets sino un buen puñado de ellos; claro que por mucho que digitalicemos el mundo de lo que no nos libra nadie es de hacer la maleta o preparar la mochila y contar en ese sentido con el equipamiento adecuado ayuda mucho a la hora de viajar cómodamente y los viajeros lo saben, por eso agradecen también este tipo de regalos; luego está lo de viajar sin viajar todavía porque un viajero no solo disfruta cuando viaja, también cuando prepara el viaje e incluso antes, cuando solo lo sueña o planifica a largo plazo; y por supuesto luego está el regalo estrella, el viaje y quien dice un viaje dice una tarjeta regalo de algún hotel estupendo o una experiencia viajera, por ejemplo. Entremos en detalle:

Gadgets para viajeros

Gadgets | Pixabay

Un cargador portátil o power bank y un adaptador universal de enchufes pueden parecer regalos poco importantes… aunque si eres un gran viajero seguro que no piensas así, son regalos la mar de útiles a los que un viajero saca buen partido; ¿más gadgets para viajeros? Unos auriculares con cancelación de ruido o un ebook que amenicen las horas de largos viajes o esperas en aeropuertos, una cámara compacta o una GoPro para inmortalizar el viaje con un poco más de calidad que la que da el móvil, un GPS portátil, un dispositivo de traducción instantánea o incluso unas gafas de realidad virtual con las que empezar a viajar sin moverse del sillón...

Equipamiento para viajeros (no solo maletas)

Bolsas para organizar el equipaje en mochilas o maletas | Pixabay

No solo se trata de mochilas, bolsas de viaje o maletas, que también, sino de regalos tan prácticos como los organizadores para mantener el equipaje ordenado en la maleta y optimizar el espacio, de bolsas o mochilas de mano y plegables para pequeñas excursiones que no ocupan nada en la maleta… ¿más regalos prácticos para viajeros que disfrutan más si viajan bien equipados? Toallas de viaje (de esas finísimas que apenas ocupa y secan rápido y bien), una almohada de viaje ergonómica, un botiquín de primeros auxilios y cosmética viajera… (set de cosméticos de tamaño pequeño o botes pequeños y rellenarles para que el neceser no ocupe media maleta sino sólo el espacio justo y necesario).

Regalos para soñar y planificar viajes

Bola del mundo | Pixabay

Una guía de viajes es siempre un gran regalo y, si conoces el destino soñado por el viajero al que va destinado el regalo, puedes incluso limitarla a ese destino en particular; un mapa, ya sea en forma de puzzle, cuadro, atlas, bola del mundo… el caso es que a los viajeros les encanta ver el mundo entero en su conjunto y, a la vista de esa imagen, no solo soñar sino planificar viajes; un diario de viaje es también un regalo ideal porque, con el paso del tiempo, los viajes se nos acumulan en el país de los recuerdos y de este modo nunca olvidamos los detalles.

Viajes o experiencias a medida

Tarjeta regalo | Pixabay

Dejamos para el final las experiencias viajeras aunque sabemos que son de los regalos que más gustan a los viajeros: una cata de vino en una bodega notable, una cena en un restaurante con Estrella Michelin, un curso de buceo en su playa habitual de veraneo, entradas a museos, teatros, conciertos, espectáculos… y por supuesto tarjetas regalo con noches de hotel o vuelos, visitas a SPAs, saunas o centros wellness...