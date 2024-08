Diarios de viaje: cómo crear y conservar tus recuerdos de vacaciones

¿Eres de los que, al menos algún momento de la adolescencia, escribió un diario? Si es así, tienes algo ganado a la hora de hacer tu primer diario de viaje pero, empecemos por el principio ¿por qué te interesa hacer un diario de viaje? Porque los recuerdos, que te parecen casi tangibles cuando acabas de regresar de un viaje (especialmente si tienes menos de unos 25 años…) tienden a solaparse y evaporarse y muchas de las cosas que hoy recuerdas con gran nitidez son parte del olvido en los próximos años ¡qué dramático suena eso! ¿Verdad? Pero no, no es cuestión de dramas sino de pragmatismo, de hacer que los viajes duren más en nuestra memoria, de que recordarlos no sea una pelea constante con nuestro compañero de aventuras: que si fuimos a Roma en el 2004, que no, que fue en el 2005…

Es verdad que hay aplicaciones, especialmente las que gestionan la memoria fotográfica de nuestro móvil, que nos lo ponen fácil pero debes tener en cuenta que eso de que una imagen vale más que mil palabras no siempre es cierto, como tampoco es verdad que la vista de una foto recuerdes un viaje entero y por eso, porque hay viajes que quieres recordarlos por siempre jamás, lo mejor es que lleves un diario de viaje, tranquilo que no vamos a proponerte que viajes tomando nota de todos y cada uno de los detalles de cada día, solo que al final del día, antes de apagar la luz para irte a dormir, hagas alguna anotación acerca de lo que ha sido ese día para ti; puedes hacerlo a mano y en una pequeña libreta o incluso en la aplicación de notas del móvil, eso dependerá de cómo quieras que sea tu diario de viaje.

Diario de viaje | Pixabay

Diario de viaje en papel

Llámanos románticos… pero es nuestro favorito; no necesitas gran cosa para llevarlo, solo una pequeña libreta (por pequeña nos referimos a que no sea muy gruesa, es decir, que no es necesario que tenga muchas hojas), un bolígrafo (uno de cuatro colores sería perfecto) e, idealmente, una carpeta en la que guardar las entradas, tickets, folletos... lo que vayas recopilando en el viaje; si escribías un diario de adolescente ya sabes de qué va la cosa, si no es así lo cierto es que no tiene mucha complicación: sólo debes indicar la fecha de ese día y resumirlo básicamente con dos ideas en la cabeza: registrar lo que has hecho (los lugares que has visitado, con quien…) y cómo lo has vivido; puede ser una anotación tan larga o tan corta como quieras, lo importante es que resuma lo que ha sido ese día para ti. Puedes ser tan creativo como quieras tanto escribiendo como dibujando, contando lo que has visto y vivido, desvelando las emociones que ese viaje te hace sentir... puedes sacar a relucir tu alma literaria o ser tan escueto como te apetezca.

Lo mejor de llevar un diario de viaje en papel es que puedes convertirlo en un auténtico álbum de tu viaje imprimiendo después las fotos que más te gusten e intercalándolas en la libreta con los días en los que hablas de esos lugares (tira de pegamento o grapadora para que cada cosa quede, más o menos, en su lugar); por supuesto es también ideal para conservar las entradas de los lugares que visitaste, los billetes de avión, el ticket de una cena excepcional o cualquier otro recuerdo o souvenir que conserves.

Diario de viaje | Pixabay

Diario de viaje digital

¿Prefieres llevar un diario de viaje digital? No te culpamos por ello, la verdad es que, especialmente si viajas con un tablet con teclado o un portátil, resulta la mar de cómodo; pero, además, llevar un diario digital tiene una ventaja adicional: una vez terminado el viaje podrás hacer un montaje con tus anotaciones y tus fotografías e imprimir un auténtico álbum de viaje. ¡Uy! Que volvemos al papel… o imaginemos que no, que prefieres montar tu

¿Guardarás un álbum de viaje de todos tus viajes? Ya te anticipamos que no será así… pero estamos seguros de que sí te encantará tenerlo de esos grandes viajes de los que disfrutas una vez cada x años (y esa x, según pasa el tiempo y llegan los hijos, crece… claro que entonces serán otros los álbumes que querrás hacer pero esa es otra historia).

Anímate con tu primer diario de viaje, te sorprenderá descubrir, pasados no muchos años, como al repasarlo te sorprendes pensando ¡anda! de esto ya no me acordaba… Además, regresar de un viaje y dedicar algunos ratos a organizar tus notas, tus recuerdos, tus fotos… es un modo más que apetecible de alargar el viaje, de revivirlo mientras lo tienes todavía fresco en la memoria.