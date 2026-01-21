Sotres, el pueblo más alto de Asturias: Naturaleza y gastronomía en plenos Picos de Europa

La geografía asturiana es una de las más espectaculares en todo el país. Sus enormes prados verdes, los abruptos acantilados o las playas salidas de cuento son tan solo algunos de los paisajes capaces de conquistar hasta a los viajeros más experimentados. Y es que allí el mar y la montaña sacan a flote todo su esplendor.

Ahora bien, si hablamos de montaña es imposible no tener presente los Picos de Europa. Una cordillera emblemática que reserva muchos rincones de ensueño para los aventureros que la recorren. Aunque pocos son tan sorprendentes como Sotres.

El pueblo de Sotres es el más alto de toda la comunidad asturiana, situado a 1050 metros de altitud. Desde este enclave, se divisan unas vistas increíbles, pudiendo recorrer el territorio de Asturias con los ojos. Todo ello envuelto en las propias montañas de la cordillera.

Sotres | Pixabay

Sin embargo, no hay que pensar en Sotres como en una aldea alejada de la civilización. Todo lo contrario: el pueblo está perfectamente urbanizado y reserva grandes maravillas de la artesanía tanto a los residentes como a los visitantes.

El queso cabrales allí no tiene rival. Su maduración se lleva a cabo en muchas de las cuevas naturales de la localidad, dejando que su sabor y su aroma se perfeccionen gracias al contacto directo con la tierra asturiana.

Tampoco falta la buena carne o los deliciosos embutidos en Sotres que, envueltos en la tradición artesana de los ganaderos de la región, hacen las delicias de quienes tienen la suerte de probarlos.

Sotres recibió el título de Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias en 2024 "por haber conservado e impulsado, en un espacio de alta montaña, una actividad tradicional de base ganadera extensiva y sostenible, complementada con una industria agroalimentaria de calidad y con el turismo", según relata el acta del jurado.

Un título que hace justicia a la belleza del lugar y al cuidado tanto de la tierra como de la tradición por parte de sus habitantes.

Se encuentra en el Concejo de Cabrales, a poco más de dos horas desde Oviedo. Una parroquia con casas de piedra y vida propia ideal para todos aquellos que disfrutan del senderismo, del buen comer y de la magia de la naturaleza.