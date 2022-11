5 destinos para el Puente de Diciembre para los amantes de la Navidad

Si no quieres salir de España, puedes visitar Madrid, una ciudad que celebra la Navidad por todo lo alto; si además eres un amante del esquí Andorra la Vella puede ser una magnífica opción, podrás pasear su mercadillo y disfrutar de sus estaciones de esquí; hablando de mercadillos… ¿quieres visitar el más antiguo de Europa? Pon rumbo a Estrasburgo; Londres es un clásico de la Navidad y para clásicos Rovaniemi, la ciudad de Papá Noel, en Laponia.

Madrid | Pixabay

Madrid (España)

El último jueves de noviembre Madrid encenderá, desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche, sus luces de Navidad dando así por empezada la temporada navideña; no faltará Cortylandia ni por supuesto el Mercadillo de la Plaza Mayor, las pistas de hielo, los belenes y los autobuses turísticos para ver las luces sin agotarte caminando se podrán disfrutar ya en el Puente de Diciembre pero, si te mueres por conocer Articus, el parque de atracciones de la Navidad que se instalará en la Casa de Campo, olvídalo… no podrás hacerlo antes de mediados de diciembre, no es un plan para el Puente.

Estrasburgo | Pixabay

Estrasburgo (Francia)

Estrasburgo es la capital europea de la Navidad y celebra su mercadillo navideño desde el año 1570, un mercadillo de Navidad que no solo es el más antiguo de Europa sino también uno de los más grandes y espectaculares; además los edificios medievales de la ciudad, bajo las luces de Navidad, parecen sacados de un cuento de Dickens… (en la Alsacia francesa).

Londres | Pixabay

Londres (Reino Unido)

Londres en Navidad es una ciudad distinta ¿qué no te puedes perder? Winter Wonderland, que es un espectacular mercado navideño en Hyde Park; pasear por Carnaby Street porque sus decoraciones y luces navideñas son de las más famosas de la ciudad (que ya es decir…); el árbol de Navidad de Trafalgar Square; mercadillos prácticamente en todas las plazas de la ciudad, pistas de patinaje (especialmente la De la Torre de Londres), la decoración navideña de Covent Garden, la de las calles que no se pierde ni un amante del shopping (Regent Street… ¡Harrods!)…

Rovaniemi | Pixabay

Rovaniemi (Laponia)

Lo primero que tienes que saber de Rovaniemi es que, siendo la ciudad natal de Papá Noel, aquí es Navidad todo el año claro que es en el mes de diciembre cuando se nota más especialmente en el Pueblo de Santa Claus (8 kilómetros al norte del centro de Rovaniemi); podrás visitar la Oficina de Correos de Santa y dejar tu carta personalmente. Además, si te seduce la idea de pasar una noche en un hotel de hielo, podrás hacerlo en el Arctic SnowHotel, que está a poco más de media hora del centro de Rovaniemi.

La aldea de la Navidad. Andorra | Imagen cortesía de Visit Andorra

Andorra la Vella (Andorra)

Andorra es el destino invernal por excelencia, aquí van los amantes del esquí en diciembre pero también los de la Navidad porque la Aldea de la Navidad de Andorra la Vella es famosa en el mundo entero y, aun siendo así, no es la única atracción a disfrutar: hay mercados y ferias de navidad por toda la ciudad también un Belén gigante.

Lo sabemos, hechas de menos Dresde, por ejemplo, o Praga o Viena… La Navidad en Europa es una fiesta magnífica, los cinco destinos que te sugerimos son indiscutibles pero muchos de los que no están en esta escueta lista también lo son, por ejemplo, si lo que te pierde es la iluminación navideña nada como elegir las ciudades famosas por sus luces de Navidad y lo mismo si lo que te pierden son los Mercadillos de Navidad.

