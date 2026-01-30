La mitad de nuestra longevidad podría estar escrita en los genes

Medir la influencia de la genética en la longevidad es un reto para los investigadores del envejecimiento, que buscan comprender hasta qué punto los factores hereditarios determinan cuánto vivimos

La revista Science publica un estudio con datos obtenidos de cohortes de gemelos que revela que la genética tiene un papel más destacado en la longevidad humana de lo que se pensaba.

Cuando se controlan las muertes provocadas por factores externos, como accidentes o enfermedades infecciosas, los análisis de este trabajo muestran que la herencia genética podría explicar cerca del 50 % de la duración de la vida.

Hasta ahora se habían identificado algunos genes asociados con la esperanza de vida, pero factores ambientales —como las enfermedades, la alimentación o las condiciones de vida— ejercen un gran impacto y a menudo dificultaban o confundían la interpretación de los efectos puramente genéticos.

En nuestro artículo mostramos que la mortalidad extrínseca ha enmascarado la contribución genética a la longevidad

Como explican los autores de esta investigación, este efecto ha condicionado durante décadas la interpretación de los datos. "En nuestro artículo mostramos que la mortalidad extrínseca —las muertes causadas por accidentes, violencia e infecciones— ha enmascarado la contribución genética a la longevidad", declara a SINC Ben Shenhar, científico del Instituto Weizmann de Ciencias (Israel) que lidera el estudio.

El efecto de la mortalidad extrínseca

Los trabajos clásicos sobre longevidad se basaban en poblaciones históricas con una carga muy elevada de muertes por causas externas. "Estudios previos incluían datos de personas nacidas en el siglo XIX, cuando la mortalidad extrínseca era diez veces mayor que en la actualidad", explica Shenhar.

En ese contexto, no era raro encontrar grandes diferencias en la edad de fallecimiento incluso entre hermanos gemelares. "Por eso, en los estudios históricos con gemelos se encuentran parejas en las que uno vive hasta los 100 años mientras el otro muere a los 30", señala el científico.

"Esto sería muy poco común hoy en día, pero entonces el mundo era un lugar mucho más peligroso y, por desgracia, muchas personas morían antes de alcanzar la vejez". Examinar esos datos sin tener en cuenta este contexto histórico llevaba a conclusiones engañosas: "Si se analizan estos datos de forma literal, parece de manera ingenua que la genética no es muy importante", continúa.

Estas limitaciones metodológicas contribuyeron a generar estimaciones muy variables de la heredabilidad de la esperanza de vida humana, lo que alimentó el escepticismo sobre el papel de la genética en el envejecimiento.

Según Shenhar y su equipo, esta discrepancia puede dar lugar a confusión y elementos pasados por alto en investigaciones previas, en particular, sobre la elevada carga de mortalidad "extrínseca" —muertes debidas a causas externas— en las poblaciones históricas que sustentan estos estudios.

"Este trabajo tiene consecuencias importantes para la investigación del envejecimiento", apuntan Daniela Bakula y Morten Scheibye-Knudsen, de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) en un artículo de perspectiva relacionada.

"Una contribución genética significativa refuerza la necesidad de llevar a cabo estudios a gran escala para identificar variantes genéticas asociadas a la longevidad, mejorar las puntuaciones de riesgo poligénico y relacionar las diferencias genéticas con vías biológicas específicas que regulan el envejecimiento", sugieren.

Envejecimiento biológico y riesgos externos

Para superar este obstáculo, los investigadores distinguieron entre mortalidad extrínseca e intrínseca. "La mortalidad extrínseca hace que las personas mueran a edades tempranas por razones que no están relacionadas con el envejecimiento", dice Shenhar. "Nos interesaba aislar la señal genética de la longevidad en un ambiente con una mortalidad extrínseca mínima", afirma.

En este escenario, añade, "las personas morirían únicamente por enfermedades relacionadas con la edad y por el deterioro biológico, y este es el proceso que nos interesa comprender: cuál es la base genética de la duración de la vida derivada exclusivamente del envejecimiento biológico".

Para la investigación utilizaron modelos matemáticos, simulaciones de la mortalidad humana y múltiples conjuntos de datos de cohortes de gemelos a gran escala para diferenciar las fuentes intrínsecas y extrínsecas de muerte.

Según los hallazgos, la mortalidad extrínseca reduce sistemáticamente las estimaciones de la heredabilidad de la esperanza de vida. Una vez que las muertes por causas externas se tienen debidamente en cuenta, la contribución genética a la esperanza de vida humana aumenta de forma notable hasta aproximadamente el 55 % —más del doble de las estimaciones previas—, lo que sugiere que la genética es parte fundamental en el envejecimiento humano.

Estos resultados refuerzan el interés de futuras investigaciones a gran escala. "Si la genética es mucho más importante de lo que se pensaba, los esfuerzos a gran escala para identificar variantes genéticas asociadas a la longevidad son un objetivo de investigación plenamente justificado", sostiene Shenhar.

Comprender las vías genéticas de envejecimiento saludable podría tener aplicaciones prácticas a largo plazo: "Entender estas rutas genéticas y biológicas puede, con suerte, guiarnos en el futuro hacia el diseño de fármacos que combatan el envejecimiento y prolonguen los años de vida saludable".

No todo está predeterminado

Desde una perspectiva social y ética, los autores subrayan que estos resultados no implican un determinismo genético absoluto. "Afirmamos que la esperanza de vida es heredable en un 50 %, pero eso todavía deja otro 50 %", recuerda el investigador.

Factores como el estilo de vida, el ejercicio, la nutrición o el entorno siguen siendo fundamentales para alcanzar el máximo potencial de longevidad. Además, concluye, "los estilos de vida saludables probablemente puedan añadir entre cinco y ocho años al potencial de esperanza de vida de una persona".

Referencia:

Ben Shenhar et al. "Heritability of intrinsic human life span is about 50% when confounding factors are addressed". Science