Las personas nocturnas tienen un mayor riesgo cardiovascular

Los adultos mayores y de mediana edad –especialmente las mujeres– suelen ser los grupos poblacionales que se sienten más activos durante la noche. Ahora, un estudio muestra que este estilo de vida puede estar relacionada con una peor salud cardiaca. Algunos hábitos diferenciales como el consumo de tabaco, la dieta o la falta de sueño son factores asociados que podrían estar detrás de este fenómeno.

La investigación, publicada en la revista The Journal of the American Heart Association, revisó los datos de más de 300 mil adultos de una edad media de 57 años que participaron en una investigación del Biobanco del Reino Unido para evaluar cómo los estados de vigilia influyen en el riesgo cardiovascular.

Durante su iniciativa, descubrieron que el 8% de los participantes eran personas nocturnas. Se caracterizaban por acostarse tarde –a las 2:00 de la mañana– y poseer un pico de actividad máxima durante la noche.

Mientras tanto, el 24 % de los sujetos se consideraban 'matutinos' y el 67 % se clasificaban de ritmo circadiano intermedio, es decir que no estaban seguros de ello o que no se consideraban personas noctámbulas ni diurnas.

Un 16 % más de probabilidades de infarto

Para medir la salud cardiovascular se utilizaron los parámetros Life's Essential 8 de la Asociación Americana del Corazón que tienen en cuenta los hábitos y factores asociados a una correcta salud cardiaca.

Entre ellos se incluyen la dieta, la actividad física regular, la buena calidad del sueño, no fumar, así como un peso saludable, niveles de colesterol bajo control y valores de azúcar en sangre y presión arterial óptimos.

El análisis descubrió que las personas nocturnas poseen una peor salud cardiovascular en el 79 % de los casos y cuentan con un 16 % más de riesgo de tener un infarto o accidente cerebrovascular frente a aquellos con ritmos circadianos intermedios.

Asimismo, el estudio resaltó que las personas nocturnas con una peor salud cardiovascular fueron más mujeres que hombres, y que gran parte del riesgo de enfermedad cardíaca en personas noctámbulas se debía a hábitos perjudiciales adicionales como el tabaco o la falta de sueño.

Según cuenta la autora principal del estudio e investigadora de la Universidad de Harvard (EE. UU), Sina Kianersi, las personas nocturnas suelen tener una desalineación circadiana que impide que su reloj biológico pueda ajustarse con el ciclo natural de luz del día a la noche o sus horarios diarios típicos.

"Además, la gente por la noche puede ser más propensa a tener hábitos que pueden afectar a la salud cardiovascular como una dieta pobre, tabaquismo y un sueño inadecuado o irregular", informa la experta.

Mujer mayor con insomnio | iStock

No son menos saludables, pero sus hábitos sí

No obstante, los resultados no son del todo negativos para los noctámbulos, ya que el riesgo de enfermedad cardiaca en este grupo se debe a comportamientos modificables, tal y como expresa la presidenta voluntaria de la Asociación Americana del Corazón, Kristen Knutson.

"Las personas nocturnas no son intrínsecamente menos saludables, pero se enfrentan a retos que hacen que sea especialmente importante para ellas mantener un estilo de vida óptimo", añade la experta.

Esta investigación anima a considerar los ritmos circadianos individuales para guiar el momento de intervenciones y tratamiento médicos.

"Algunos medicamentos o terapias funcionan mejor cuando se alinean con un tiempo específico de ritmos circadianos, y este tiempo varía en función de si eres más matutino, intermedio o nocturno", concluye la experta.

Referencia:

Kianersi, S. et al. Chronotype, Life's Essential 8, and Risk of Cardiovascular Disease: A Prospective Cohort Study in UK Biobank. Journal of the American Heart Association. (2025).