En España se prevén 300.000 nuevos casos de cáncer en 2026, pero con mejor supervivencia

El número de cánceres diagnosticados en nuestro país durante el año 2026 alcanzará los 301.884 casos, lo que supone un ligero incremento del 2% respecto a 2025 con 296.103 casos, según el informe Las cifras del cáncer en España 2026, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

Al igual que se espera un incremento de la incidencia del cáncer a nivel mundial, se estima que en 2050 la incidencia supere los 350 000 casos en España

Ahora bien, hace 50 años el diagnóstico del cáncer tenía, en la mayoría de los casos, un pronóstico muy limitado, y hoy, gracias a la investigación, millones de personas viven más y mejor tras el diagnóstico del cáncer.

"Los avances conseguidos hacen que el pronóstico limitado que tenían la mayoría de los pacientes con cáncer hace cinco décadas se haya revertido, y actualmente tengan una supervivencia más prolongada y con calidad de vida", explica el presidente de SEOM, Javier de Castro, quien subraya que "el objetivo actual no es sólo vivir más, sino mejor, con menos toxicidad, más atención a los efectos a largo plazo y más apoyo a los supervivientes. La prevención, el diagnóstico precoz y la investigación siguen siendo claves para reducir la mortalidad por cáncer".

El informe aporta los últimos datos disponibles suministrados tanto por REDECAN para la incidencia, la prevalencia y la supervivencia en España, y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la mortalidad en España, como por el Global Cancer Observatory de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para diversos indicadores a nivel mundial.

Colon y recto, el cáncer más frecuente

Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2026 serán, según recoge el informe, los de colon y recto (44.132 nuevos casos), mama (38.318), pulmón (34.908), próstata (34.833) y vejiga urinaria (23.929).

En mujeres, la incidencia de cáncer de pulmón es 2,37 veces superior en 2026 que en 2007

Muy por detrás se encuentran los linfomas no hodgkinianos (12.201), el cáncer de páncreas (10.405), el cáncer de riñón (9.165), el melanoma maligno cutáneo (8.074), los cánceres de cavidad oral y faringe (8.203), y los cánceres de cuerpo uterino (7.759), estómago (7.595) e hígado (6.852).

Por sexo, en los hombres, al igual que en 2025, serán mayoritarios los de próstata (34.833), colon y recto (26.477), pulmón (23.079) y vejiga urinaria (19.496). Y, en las mujeres, los de mama (38.318) y los de colon y recto (17.655). En este último colectivo el cáncer de pulmón (11 829) se mantiene como tercer tumor más incidente desde 2019 por el aumento del consumo de tabaco en el mismo a partir de los años 70.

En las últimas décadas, el número absoluto de cánceres diagnosticados en España se ha incrementado por varias causas: el aumento poblacional, el envejecimiento de la población, la exposición a factores de riesgo evitables, como el tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad o el sedentarismo; y la detección precoz en algunos tipos de cáncer como el colorrectal y los de mama, cuello uterino o próstata.

Pero se aprecia un claro descenso del cáncer de pulmón y vejiga urinaria en hombres debido a la reducción del hábito tabáquico, mientras que en mujeres la incidencia de cáncer de pulmón es 2,37 veces superior en 2026 que en 2007.

Exposición a tabaco

Pese a todo, y según datos del INE, en 2023 todavía el 13,3 % de las mujeres y el 20,2 % de los hombres fuman a diario. Por ello, junto con el periodo de latencia entre la exposición al tabaco y la aparición del tumor, las incidencias de los cánceres relacionados con el tabaco son todavía muy superiores en los hombres. Sin embargo, es muy probable que la incidencia de estos cánceres en las mujeres siga incrementándose en los próximos años.

En los últimos años, se observa un ligero pero constante incremento en las tasas de incidencia del cáncer de mama en mujeres, y de los cánceres de páncreas, tiroides y linfomas no hodgkinianos en ambos sexos.

A nivel mundial, se estima una prevalencia de cáncer a cinco años del diagnóstico de más de 49 millones, siendo los cánceres más prevalentes el cáncer de mama, el cáncer colorrectal y los cánceres de próstata, pulmón y tiroides.

"En los últimos años existe una preocupación creciente por el incremento en la incidencia del cáncer en adultos jóvenes. Entre los tumores que más están creciendo en esta población destacan los de colon, mama, páncreas, estómago, testículo o endometrio, entre otros, con posibles factores de riesgo como las dietas inadecuadas, las disfunciones de la microbiota, la obesidad o el uso excesivo de antibióticos", explica el presidente de REDECAN desde 2018 a 2025, Jaume Galceran.

REDECAN estima que en 2026 se diagnosticarán más de 8.000 cánceres en adultos jóvenes en España, unos 3.400 en hombres y unos 4.800 en mujeres. El cáncer de mama representará el 20,5 % de los casos y el de tiroides un 13,4 %.

Más supervivencia

Según REDECAN, la supervivencia neta a cinco años del diagnóstico de los pacientes diagnosticados entre 2013-2017, en España fue de 57,4 % en los hombres y de 65,2 % en las mujeres. Esta diferencia se debe probablemente a que determinados tumores son más frecuentes en un sexo que en otro, ya que las diferencias más importantes en supervivencia se deben al tipo tumoral (junto con el estadio al diagnóstico).

Así, en los hombres, la supervivencia neta estandarizada por edad fue del 94,4 % en el cáncer de testículo, 90,2 % en el de próstata y 88,1 % en el de tiroides, mientras que fue del 10,3 % en el cáncer de páncreas, 14,4 % en el de esófago, 16,3 % en el de pulmón y un 20,3 % en el de hígado. En las mujeres, el cáncer de tiroides tuvo una supervivencia neta del 93,9 %, el melanoma cutáneo del 91,2 %, y el cáncer de mama del 86 %, mientras que en el cáncer de páncreas fue del 12,1 %, en el de esófago del 17,5 %, en el de hígado del 18,9 % y en el de pulmón del 23,5 %.

"La supervivencia de los pacientes con cáncer de España es similar a la de los países de nuestro entorno. Se estima que se ha duplicado en los últimos 40 años y es probable que, aunque lentamente, continúe aumentando en los próximos años relacionado con la aplicación de nuevos tratamientos y una mayor implantación del cribado, por ejemplo, del cáncer colorrectal en los últimos años", señala el presidente de SEOM.

180 000 fallecimientos en 2050

Respecto a la mortalidad por cáncer a nivel mundial, al igual que la incidencia, se espera un incremento en los próximos años que puede llegar a más de 18,3 millones de defunciones en 2050. En España, en concreto se estima que pasará de 115 000 en 2022 a más de 180 000 en 2050.

Los cánceres responsables del mayor número de fallecimientos a nivel mundial fueron el de pulmón (18,8 % del total de muertes por cáncer), el colorrectal (9,3 %), el hepático (7,8 %), el de mama (6,9 %) y el de estómago (6,8 %).

En España, el INE ha publicado los datos de mortalidad del año 2024 con 436.118 defunciones, cifras similares a las del año anterior. Por primera vez, los tumores se posicionan como primera causa de muerte en España, con 115 578 muertes, situándose por delante de las enfermedades del sistema circulatorio con 113.620 fallecimientos.

Las tasas de mortalidad por cáncer en España han experimentado un fuerte descenso en las últimas décadas, aunque no es así en todos los tumores ni por sexo, siendo el cáncer de pulmón el caso más significativo, con un fuerte incremento de la mortalidad en las mujeres en las últimas décadas debido a la incorporación tardía de la mujer al hábito tabáquico. En los hombres, por el contrario, continúa la tendencia descendente debido a una disminución en el consumo de tabaco.

Estas tendencias reflejan las mejoras en la supervivencia de los pacientes con cáncer debido al efecto de las actividades preventivas, las campañas de diagnóstico precoz, los avances terapéuticos, y, en hombres, la disminución de la prevalencia del tabaquismo.