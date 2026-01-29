Los homínidos en China usaban herramientas igual de sofisticadas que los africanos y europeos

Los primeros homínidos del centro de China podrían haber fabricado utensilios líticos de gran sofisticación hace ya 160 mil años. Este descubrimiento cuestiona que la tecnología asiática de entonces estuviera menos desarrollada que la africana y europea.

El estudio, publicado en Nature Communications, redefine las hipótesis previas sobre las capacidades cognitivas de los homínidos de la región, y establece que eran mucho más creativos y con mayor capacidad de adaptación de lo que se pensaba.

Los investigadores revelan el descubrimiento de 2.601 herramientas de piedra –cuarzo y cuarcita– y de artefactos con mango

Las excavaciones arqueológicas, lideradas por la Academia China de Ciencias (ACC), tuvieron lugar en Xigou, una región cercana al embalse de DanjiangKou y zona céntrica del país asiático. Los investigadores anunciaron el descubrimiento de 2 601 herramientas de piedra –cuarzo y cuarcita– y de artefactos con mango, lo que constituye la prueba más antigua de este tipo de utensilios en Asia oriental.

Según dice a SINC la coautora del estudio e investigadora del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la ACC, Shi-Xia Yang, estos hallazgos demuestran habilidades para la planificación compleja, destreza artesanal y una comprensión elevada de cómo mejorar el rendimiento de las herramientas en estos primeros homínidos.

Un cambio de paradigma

El desarrollo tecnológico de herramientas de piedra –con adornos personales y el uso de pigmentos– se asociaba con avances en el desarrollo cognitivo de los primeros humanos.

Anteriormente, diversos estudios localizaban este tipo de innovaciones en África y Europa occidental durante la última parte del Pleistoceno medio (hace 50 mil y 300 mil años), pero ahora, los vestigios hallados en Asia sugieren que el empleo de herramientas complejas no apareció hasta mucho más tarde, hace 40 mil años.

Excavación de Xigou (China). / Guo-Ding Song, IVPP

"Durante mucho tiempo, se pensó que los primeros homínidos del este de Asia utilizaban herramientas más simples y conservadoras", expone Yang. "No obstante, este estudio demuestra que empleaban estrategias de reducción de núcleos en lascas y discoides para producir pequeños fragmentos de roca que luego se modelaban para crear una amplia variedad de utensilios", añade.

El desarrollo tecnológico de herramientas de piedra se asociaba con avances en el desarrollo cognitivo de los primeros humanos.

Sin embargo, en este yacimiento no se han recuperaron fósiles de homínidos, por lo que tampoco se sabe a ciencia cierta a qué especie pertenecieron las herramientas. El registro fósil de China muestra cambios notables durante el periodo estudiado y sugiere la presencia de múltiples individuos de gran cerebro como el Homo Sapiens, el Homo Longi, el Homo Juluensis o el Homo Denisova.

Para cortar madera y plantas

Por otro lado, la mayoría de los artefactos medían menos de 50 milímetros y se hallaron piezas separadas como lascas y fragmentos.

Los autores creen que dichos objetos podrían haber sido utilizados para cortar materiales vegetales como madera o juncos debido a los patrones de desgaste microscópico analizado en la superficie de las herramientas.

Según expresa Yang, este tipo de artefactos pequeños muestran un alto grado de estandarización y complejidad tecnológica. "Podían haber desempeñado varias funciones, como perforar, serrar y cortar", describe la experta.

Fragmentos de herramientas de piedra. / Jian-Ping Yue, IVPP

Mejora cognitiva

Los avances vistos en estas herramientas concuerdan con los recientes hallazgos sobre el aumento del tamaño del cerebro en homínidos de la zona, por lo que se cree que los antepasados del ser humano fabricaron herramientas complejas en toda Asia, África y Europa Occidental a finales del Pleistoceno medio y a mediados del Pleistoceno tardío.

El coautor del estudio y director del Centro Australiano de Investigación sobre la Evolución Humana en la Universidad de Griffith, Michael Petraglia, explica a SINC que el estudio de Xigou representa un gran salto para entender la evolución humana al mejorar la comprensión de este periodo crítico.

Los antepasados del ser humano fabricaron herramientas complejas en toda Asia, África y Europa Occidental a finales del Pleistoceno medio y a mediados del Pleistoceno tardío

"Tenemos pruebas sólidas de una tecnología de herramientas compuestas, lo que indica la existencia de habilidades de planificación avanzada y es coherente con los grandes volúmenes cerebrales de los fósiles de homínidos en China", explica el experto. Los yacimientos arqueológicos en China son fascinantes y revelan que estas poblaciones primitivas eran innovadoras y, probablemente, capaces de adaptarse a cambios climáticos significativos", concluye.

Referencia:

Jian- Ping, Y. et al. Technological innovations and hafted technology in central China ~160,000–72,000 years ago. Nature Communications. 2025