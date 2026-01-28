¿Por qué Júpiter nos protege de miles de asteroides?

Hay 7 planetas más que acompañan a nuestra Tierra en el Sistema Solar, y aunque cada uno tiene sus peculiaridades, debemos estar muy agradecidos a uno en concreto, se trata de Júpiter el planeta más grande y sin quererlo también nuestro gran escudo defensor.

Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar: tiene más de 300 veces la masa de la Tierra y gira a una gran velocidad, pues allí el día dura algo menos de 10 horas. Debido a su tamaño también tiene una gran fuerza gravitatoria, esto hace que capture y también desvíe fuera del Sistema Solar objetos que podrían ser peligrosos para los planetas más pequeños como asteroides de gran tamaño o cometas.

Júpiter visto con el telescopio espacial James Webb | NASA, ESA, Equipo ERS de Júpiter; procesamiento de imágenes por Judy Schmidt

La Tierra es uno de los planetas beneficiados de la "protección" que ofrece Júpiter ya que su presencia reduce el riesgo de impactos potencialmente peligrosos en nuestro planeta.

Por lo que su presencia y su influencia ha sido vital para que la vida en la Tierra se haya desarrollado en un entorno más o menos seguro durante millones de años.