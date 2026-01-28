Las bacterias podrían ser el andamio sobre el que se forman las piedras del riñón

Hasta ahora, la ciencia médica asumía que la mayoría de los cálculos renales se formaban mediante procesos puramente químicos y físicos: una acumulación de cristales por saturación de sustancias en la orina. Sin embargo, un estudio liderado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y publicado esta semana en la revista PNAS acaba de desmontar este paradigma al demostrar que incluso los cálculos más comunes albergan bacterias vivas en su interior.

El equipo analizó mediante microscopía electrónica y de fluorescencia piedras de oxalato cálcico (CaOx), que representan casi el 80 % de los casos clínicos. De forma inesperada, detectaron no solo la presencia de microorganismos, sino capas estructuradas de bacterias —conocidas como biofilms— integradas profundamente en la arquitectura de los cristales.

"Este avance desafía la suposición de que estas piedras se desarrollan únicamente por procesos químicos", explica Kymora Scotland, profesora de urología en la Escuela de Medicina David Geffen de la UCLA y coautora principal del estudio. "Demuestra que las bacterias pueden residir dentro de los cálculos y pueden contribuir activamente a su formación".

Piedras en el riñón | Agencias

Una nueva vía contra las infecciones recurrentes

Este hallazgo podría ser la pieza que faltaba para entender la estrecha relación entre las infecciones del tracto urinario y la aparición recurrente de piedras en el riñón. Según los investigadores, las bacterias no serían meras 'pasajeras', sino agentes que facilitan la nucleación de los cristales, sirviendo como andamiaje sobre el cual la piedra crece.

La relevancia clínica es inmediata: aproximadamente una de cada once personas sufrirá cálculos renales a lo largo de su vida, una prevalencia que ha ido en aumento debido a factores como el síndrome metabólico y la baja hidratación. “Al descubrir este mecanismo, se abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas que se dirijan al entorno microbiano de los cálculos para prevenir su reaparición”, añade Scotland.

El equipo multidisciplinar, que incluye a expertos en bioingeniería y química, ya trabaja en determinar qué especies bacterianas específicas poseen la capacidad de nuclear estas piedras y por qué ciertos pacientes son más susceptibles a este proceso. Aunque el estudio se centró en los cálculos de calcio, los científicos sospechan que este mecanismo microbiano podría estar presente en otros tipos de cálculos menos frecuentes.

Scotland, K. et al., Intercalated bacterial biofilms are intrinsic internal components of calcium-based kidney stones, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025.