Todo sobre la próxima misión a la Luna de Artemis II: tripulación, fases y objetivos

La Luna es una cápsula del tiempo de 4.500 millones de años conservada gracias al entorno inhóspito del espacio. Este satélite natural ha sido testigo de miles de millones de años de actividad solar y de grandes colisiones que permitieron la formación de la Tierra, el Sol y el resto de los planetas.

La expedición Artemis II, en su primer vuelo en la nave espacial Orión, enviará astronautas a explorar este cuerpo celeste y sentará las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte, según explican desde la NASA.

Asimismo, el viaje demostrará las capacidades del Sistema de Lanzamiento Espacial –SLS, por sus siglas en inglés– y los sistemas de soporte críticos de la nave para mantener a la tripulación en incursiones espaciales de largo recorrido.

Fechas y tripulación

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen estarán a bordo para poner a prueba los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orión.

Su misión tendrá una duración aproximada de 10 días y dará comienzo en abril de 2026, según confirma la organización estadounidense.

Fase de despegue y puesta en órbita

La tripulación despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida (EE.UU) y efectuará diferentes maniobras para posicionarse en órbita con la Tierra.

El lanzamiento inicial será similar al de la Artemis I –vuelo sin astronautas– en el que el SLS elevará a Orión hacia el espacio después de desechar los propulsores, los paneles del módulo de servicio y el sistema de cancelación de lanzamiento.

Tras ello, orbitarán a la Tierra dos veces para garantizar que los sistemas funcionen y coger la velocidad y altitud suficientes para impulsarse hacia la Luna. La primera órbita durará 90 minutos mientras que la segunda, al ser más amplia, llevará alrededor de 23,5 horas.

Después de entrar en la órbita alta de la Tierra, Orión se separará de la última parte del cohete, denominada Etapa Interina de Propulsión Criogénica –ICPS, por sus siglas en inglés–, y realizará una serie de operaciones de proximidad y manejo manual durante un máximo de dos horas.

Hitos principales de la misión Artemis II. NASA

Los astronautas se quitarán el traje para el lanzamiento y pasarán el resto de la misión en el espacio vestidos de civil hasta su reentrada en la atmósfera terrestre.

Finalmente, Orión efectuará una maniobra de propulsión para situarse en trayectoria hacia la Luna. El encendido de motores les enviará en un viaje de ida de cuatro días alrededor de la parte posterior del satélite.

Viaje de regreso a la Tierra

La tripulación de Artemis II viajará cerca de 7 400 kilómetros más allá del lado lejano del satélite. Desde ese punto de vista, podrán ver la Tierra y la Luna en las ventanas de la Orión, con la segunda en primer plano y la primera a más de 400 mil kilómetros, en el fondo.

El viaje de regreso durará cuatro días y para no consumir combustible a su regreso, la nave aprovechará la gravedad de la Tierra.

Investigaciones en el espacio

La misión Artemis II de la NASA ofrecerá la oportunidad de explorar cómo los viajes espaciales afectan al sueño, al estrés, la cognición y al sistema inmunitario de los astronautas. Además, será la primera tripulación que participe en el estudio de protocolos estándar para vuelos espaciales.

La Orión volverá a viajar a la Luna con tripulación, aunque esta vez aterrizará para que los astronautas caminen sobre la superficie lunar durante la misión Artemis III

Por otro lado, aprovecharán su posición en el espacio para explorar la Luna desde cerca. Los miembros de esta tripulación serán los primeros seres humanos en ver la superficie lunar de cerca desde 1972. Por ello, documentarán sus observaciones mediante fotografías y grabaciones de audio para informar a los científicos acerca de este satélite y compartir sus experiencias.

Tras esta misión, la Orión despegará con la tripulación de la Artemis III para aterrizar en la Luna y volver a caminar sobre su superficie.