WhatsApp ya prueba una alternativa a iCloud para hacer la copia de seguridad de tus chats

Hacer la copia de seguridad de nuestros chats es algo que se lleva a cabo automáticamente todas las noches, si tenemos configurada la copia automática. Esta normalmente se hace en nuestra cuenta de Google si tenemos un móvil Android, o en iCloud si contamos con un iPhone con iOS. Pero esto a veces no es suficiente, bien porque no tenemos espacio suficiente en nuestra cuenta o porque no queremos cargar con todo el pack de almacenamiento de estas grandes tecnológicas. Ahora, como en el caso de Android, WhatsApp está preparando una alternativa para ofrecernos una manera diferente de almacenar nuestros chats.

Una nueva alternativa para almacenar chats

Lo que está probando ahora WhatsApp es lo mismo que había estado testando en Android, una alternativa nativa para hacer la copia de seguridad de los chats, en este caso fuera de iCloud o de Google Drive. Ahora, en la versión 26.28.10.16 de WhatsApp para iOS, se ha podido activar la nueva función de copia de seguridad que no depende de los almacenamientos en la nube, tanto de Apple como de Google.

En este caso, la nueva alternativa es nativa, lo que quiere decir que la proporciona la propia WhatsApp, o Meta, y que parte con una propuesta de plan gratuito con 2GB de almacenamiento. Esto, para muchos usuarios casuales, es más que suficiente, aunque si lo somos intensivos o llevamos muchos años con esa cuenta, se va a quedar bastante pequeño. Esta copia de seguridad nativa llega con una ventaja bastante notable.

Y es que, mientras que el cifrado de extremo a extremo no está garantizado en las copias de seguridad de Apple o Google, sí que se ofrece por defecto en la copia que nos proporciona la propia WhatsApp, por lo que siempre disfrutaremos de un cifrado completo incluso cuando nuestros mensajes salen del smartphone y se alojan en los servidores de Meta.

Como puedes intuir, si nos pasamos de esos 2 GB de almacenamiento gratuito, WhatsApp nos ofrecerá planes en los que tendremos acceso a nuestros chats con un tamaño de hasta 50 GB en el plan más asequible, con un precio de alrededor de un euro al mes. Se espera que más adelante WhatsApp ofrezca un plan mucho más ambicioso, con una capacidad de almacenamiento de 1 TB, que imaginamos tendrá un precio bastante elevado, y seguramente sea más propicio para empresas con cuenta de WhatsApp Business.

Lo que todavía no está claro, como recuerda el sitio WabetaInfo, es qué va a pasar con la copia de seguridad de iCloud una vez elijamos guardarlo en los servidores de WhatsApp a través de Meta. No se sabe si esa copia se borrará por defecto o habrá que hacerlo manualmente para que no ocupe espacio en nuestro espacio de almacenamiento en la nube.