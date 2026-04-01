Este es el error silencioso que cometes en WhatsApp

WhatsApp es una red social de mensajería instantánea que está pensada para compartir tanto mensajes, como fotos, vídeos y también audios, sin embargo compartir estos archivos van mermando poco a poco la memoria de nuestros dispositivos móviles. Por ello un gesto sencillo que no se suele realizar y que alivia la memoria de la aplicación es borrar la caché.

Por otro lado, WhatsApp, por defecto, guarda una copia de cada foto, video y audio que recibes, y lo va almacenando en la memoria de nuestro teléfono. Si no desactivas la descarga automática, tu memoria se llena y a la larga ralentiza el sistema operativo. El riesgo es que tu teléfono puede empezar a fallar, las copias de seguridad volverse pesadas y lentas y podrías quedarte sin espacio para actualizaciones críticas del sistema.

Utilizando WhatsApp | Imagen de Ravi Sharma en Unsplash

¿Cómo podemos solucionarlo?

Es tan sencillo como desactivar en los ajustes de chats la visibilidad de los archivos multimedia o deshabilita el apartado de almacenamiento y datos, la descarga automática tanto de fotos, vídeos y audios, tanto con datos Wifi como con datos móviles. De esta forma se evitará que el contenido sature la memoria de tu teléfono.

Además si ya notas que la aplicación va muy lenta puedes ir a los ajustes de tu teléfono y acceder a limpiar caché o eliminar caché de WhatsApp. Esta acción no borrará las conversaciones, sino solo algunos archivos temporales "basura" que necesita para funcionar y que el sistema va acumulando, pero no es esencial.