Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie se entere

Los grupos de WhatsApp son muy útiles para divulgar un mensaje a un amplio número de contactos, a todos a la vez de una forma rápida y sencilla. Existes grupo para todo, con la familia, los amigos, los vecinos, compañeros de trabajo, padres del cole para las extraescolares, quedadas, regalos, un sinfín de grupos de los cuales nos queremos salir y no queremos que nadie se entere de que los hemos abandonado. A continuación, te contamos como hacerlo.

Abandona los chats discretamente sin que nadie lo sepa

La privacidad es algo que preocupa y mucho a los usuarios de tecnología, preservar no solo sus datos, sino que también su actividad es algo necesario para muchos de ellos y por extensión para los desarrolladores de aplicaciones. Como es el caso de la app de mensajería Instantánea WhatsApp, que además de las opciones de privacidad que nos ofrece en sus ajustes de configuración. Hace lo propio con algunas funciones como los chats grupales, para que podamos salir de la forma más discreta sin que se entere todo el mundo.

Saliendo de un grupo | TecnoXplora

Hace tiempo, cuando abandonábamos un chat, aparecía el mensaje de “fulanito de tal ha abandonado el grupo” por lo que se anunciaba a bombo y platillo que nos habíamos ido. De manera que se enteraban todos y cada uno de los integrantes, ahora la cosa ha cambiado y para preservar nuestra intimidad, al salir de estos grupos, ya no se informa de forma abierta.

Abandonar un grupo de WhatsApp, es de lo más sencillo dentro del grupo, en la esquina superior derecha de la pantalla, toca sobre el icono de los tres puntos.

Al hacerlo, se despliega un menú en el que encontramos varias opciones.

Pulsa sobre “más” para ampliar las opciones,

En este nuevo menú que aparece selecciona “salir del grupo”

De manera que dejaremos de formar parte de este y por consiguiente, de recibir mensajes, fotos, videos y no nos enteraremos de lo que pasa en este nunca jamás. Aunque se comunicará nuestra salida de forma pública, los únicos sabrán que ya no formamos parte de este, son los administradores del grupo. A estos sí se les notifica que hemos salido de grupo.

Una característica que, aunque no es nueva, lo que se ha implementado recientemente es esta particularidad que mejora la privacidad. Una funcionalidad que no está disponible para todos los usuarios, ya que se encuentra en pleno despliegue y solo tienen acceso los usuarios con la última versión de la aplicación.

Para gestionar los mensajes tenemos otras opciones como archivar los chats, esto nos permite no recibir notificaciones de estos, pero sin salir de ellos. De esta forma, si en cualquier momento necesitamos acceder a estos, podemos recuperarnos, pero mientras tanto permanecen silenciados.

Aunque hay que tener en cuenta que, aunque nos salgamos de los chats grupales, aunque no recibiremos nuevos mensajes, sí seguiremos teniendo acceso a todos los contenidos compartidos por estos usuarios. Estos solo desaparecen en el caso de que optemos por borrarlos. Así como tu perfil y tu número de teléfono seguirán apareciendo en la lista de participantes, visible para todos los miembros. Para volver a entrar, necesitaremos que el administrador nos vuelva a añadir al grupo.