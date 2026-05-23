WhatsApp: así puedes compartir los nuevos estados de grupo

Más información WhatsApp: ahora puedes chatear de incógnito con la IA de Meta

La forma en la que nos comunicamos ha cambiado gracias a aplicaciones como WhatsApp, aunque los mensajes directos no son la única razón, también ha sido posible por sus funciones dinámicas, como los estados. A continuación, te contamos qué son los estados de grupo y cómo publicarlos.

Así son los estados de grupo de WhatsApp

Una funcionalidad ya conocida por los usuarios de la popular app de mensajería instantánea. Ahora además los de Meta han incluido una nueva función, similar a los estados, los estados de grupo. Los estados se comparten de forma democrática con todos los contactos de nuestra lista, los nuevos estados de grupo, son mucho más restrictivas ya que están diseñadas para fomentar la interacción privada dentro de una comunidad cerrada, como son los grupos de WhatsApp.

estados-grupos-whatsapp | TecnoXplora

Unas diferencias con los tradicionales estados, que se basan en la segmentación de la audiencia, en los generales, dependiendo de nuestra configuración de privacidad estos son públicos y pueden verlos todos los contactos de la agenda, mientras que los estados de grupo son solo para los miembros de ese chat específico.

Estos no aparecen en la pestaña de “novedades” únicamente están vinculados a la identidad del grupo. Al mismo tiempo que la interacción con esta focalizada, manteniéndose dentro del contexto de la conversación del grupo, permitiendo reaccionar y abrir hilos individuales.

Publicarlos es muy sencillo, algo que podemos hacer desde la propia interfaz del grupo, algo que podemos hacer siguiendo estos sencillos pasos:

Selecciona el grupo en cuestión, para añadir contenido pulsa sobre la imagen del perfil del grupo en la que ahora aparece un signo “más”

en cuestión, para añadir contenido pulsa sobre la imagen del perfil del grupo en la que ahora aparece un signo “más” Al hacerlo, tenemos acceso a un menú en el que podemos elegir el tipo de contenido que queremos compartir.

que queremos compartir. Texto , mensajes cortos con diferentes tipografías y colores.

, mensajes cortos con diferentes tipografías y colores. Música , nos ofrece la posibilidad de incluir la banda sonora a las imágenes y videos.

, nos ofrece la posibilidad de incluir la banda sonora a las imágenes y videos. Audio y video, con la grabación de mensajes de voz o videos o subirlos desde la biblioteca

con la grabación de mensajes de voz o videos o subirlos desde la biblioteca Video .

. Diseño , cuenta con una herramienta de maquetación para combinar varios elementos en una misma publicación

, cuenta con una herramienta de maquetación para combinar varios elementos en una misma publicación Podemos hacer uso de la cámara o cualquier archivo multimedia que tengamos en la galería de nuestro dispositivo.

que tengamos en la galería de nuestro dispositivo. Una vez tenemos listo el contenido, solo tenemos que darle a enviar y estará disponible para todos los integrantes por un tiempo limitado.

Como sucede con el resto de estados el tiempo máximo en el que están estará visible es de 24 horas tras su publicación. Momento a partir del cual desaparecerá y no estará disponible. Tiempo durante el cual los miembros del grupo pueden verlo y responder, generando una dinámica ágil con lo que evitamos el envío de archivos pesados al chat convencional.