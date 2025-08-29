WhatsApp ahora te permite ajustar el tono de un mensaje antes de enviarlo

Cuántas veces no nos hemos arrepentido de enviar un mensaje en WhatsApp y segundos o minutos después querer modificarlo para que el tono que finalmente ha resultado tener no sea exactamente así. Eso es algo que de habernos plantado directamente antes de enviarlo, si era adecuado, no habría ocurrido. Pero la nueva herramienta que acaba de anunciar hoy Meta de WhatsApp, nos permite precisamente eso, y sin la inestimable ayuda de la inteligencia artificial de Meta AI, siempre al quite para ofrecernos sus servicios.

WhatsApp ahora reescribe tus textos

Es una función muy extendida en el segmento de la IA generativa, donde es habitual dar con este tipo de herramientas en cualquiera de las plataformas de inteligencia artificial más comunes. Concretamente, en este caso se ha implementado una función que acaba de anunciar ahora WhatsApp desde su blog. Y donde detalla que el sentido de esta función no es escribirnos los mensajes de inicio, sino modificar el tono de los que ya hemos escrito, pero siempre antes de enviarlos.

Y es que en esos momentos en los que sabemos qué queremos decir a otras personas, pero no exactamente cómo queremos hacerlo, viene muy bien siempre una mano amiga, en forma de IA, que sea capaz de cambiar esos textos para que digan exactamente lo que queremos, y en el tono que esperamos. Y es que ahora a los chats de WhatsApp va a llegar un nuevo icono de lápiz, que nos da acceso a toda una serie de ajustes para que el tono del mensaje sea el idóneo.

Este nuevo icono estará disponible tanto en chats individuales como grupales, y la función en sí se denomina como ayuda de escritura, y se vale de Meta AI para ofrecernos resultados satisfactorios. Una función que según Meta se desarrolla en privado en combinación con Meta AI. Volviendo a la funcionalidad, WhatsApp ha compartido una captura de pantalla precisamente para ver cómo este nuevo modo nos brinda distintas posibilidades a la hora de enviar los mensajes.

Ya que una vez escrito nuestro mensaje original, lo que podemos hacer es elegir una de las tres alternativas que nos escribe la IA en la parte inferior de la pantalla, con distintos tonos que pueden adaptarse a un tipo u otro de necesidad. Ahora bien, nos va a tocar esperar cierto tiempo para que podamos utilizar esta nueva función en nuestros chats individuales y grupales. Ya que de momento está llegando solo a los dispositivos con el idioma inglés, y en Estados Unidos. Para que el resto de usuarios podamos usar esta nueva función de IA, nos tocará esperar hasta finales de este año.