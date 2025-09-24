WhatsApp anuncia una nueva función para chatear hasta en 19 idiomas diferentes

La aplicación de mensajería de Meta sigue implementando potentes novedades que utilizan la IA para hacernos la vida más fácil en nuestro día a día. Y acaba de anunciar una de las que seguro se va a convertir en una de las más utilizadas. Se trata de la traducción de mensajes a multitud de idiomas, que nos va a ayudar a chatear con más personas, aunque no conozcamos esas otras lenguas. Un paso más hacia una app de mensajería más sencilla de utilizar para más personas en todo el mundo.

Nueva traducción de mensajes

Meta acaba de anunciar que WhatsApp va a comenzar a implementar la traducción de mensajes. Esta consistirá en una nueva función dentro de los chats, que nos permite tocar el botón “Traducir” una función que aparecerá cuando pulsemos de manera prolongada el mensaje. Solo hay que elegir los idiomas de origen y destino, para que los mensajes se traduzcan de manera instantánea.

Además, para poder agilizar el proceso, podemos descargar en el teléfono los idiomas que normalmente utilizamos, de tal forma que el proceso sea más sencillo aún. Aunque sin duda alguna la mejor función tiene que ver con la automatización del proceso. Ya que podemos activar la traducción automática de las conversaciones en distintos chats. Esto quiere decir que si estamos hablando con alguien en inglés, todos los mensajes de esa otra personas nos llegarán traducidos automáticamente.

Es algo que funciona con los mensajes entrantes, lo que quiere decir que si ambos participantes de una conversación activan esta función, podrán ver los mensajes en su idioma automáticamente, lo que es algo sin duda que nos puede hacer la vida mucho más fácil. Esta función estará disponible en 19 idiomas diferentes, por lo que lo más lógico es que tengamos a nuestra disposición la mayoría de idiomas en los que solemos relacionarnos con otras personas, salvo en algunos casos puntuales.

Para los usuarios de iPhone estarán disponibles esos 19 idiomas, Árabe, Holandés, spañol (España), Francés (Francia), Alemán (Alemania), Hindi, Indonesio, Italiano (Italia), Japonés, Coreano, Chino mandarín (China continental), Chino mandarín (Taiwán), Polaco, Portugués, (Brasil), Ruso, Tailandés, Turco, Ucraniano y Vietnamita. En el caso de contar con un móvil Android, en principio habrá menos idiomas disponibles, concretamente inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe.

Esta es una función que ya podíamos usar en WhatsApp en algunos smartphones, como los de Samsung, que cuentan gracias a Galaxy AI con esta funcionalidad de traducción en tiempo real de los mensajes, pero como función nativa del sistema, no de la app de mensajería. Desde luego es una de las novedades más prácticas y útiles que podemos disfrutar en WhatsApp. Veremos cuándo llega a todos, porque cuando WhatsApp anuncia algo, lo normal es que tarde en llegar varias semanas, si no algún mes.