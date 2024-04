TikTok: así puedes eliminar tus búsquedas recientes

Una de las redes más populares actualmente es TikTok, la plataforma de videos cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. A través de esta tenemos acceso a millones de videos de contenidos de lo más variado. Si quieres saber hacer resumen y comprobar los contenidos que has buscado, puedes echar un vistazo al historial de búsquedas.

Así puedes eliminar tus búsquedas recientes en Tik Tok

La red social china está repleta de vídeos de todo tipo, además de las sugerencias que aparecen de forma predeterminada según nuestros gustos y preferencias podemos realizar búsquedas personalizadas de los contenidos que nos interesen. Estas búsquedas se guardan en dentro de la propia ampliación y podemos consultarla en cualquier momento. Así como gestionar la información que queramos que se guarde. Para acceder al historial de búsqueda sólo tenemos que entras en la configuración de la aplicación y seguir los siguientes pasos:

Borrando el historial de búsqueda en Tiktok | TecnoXplora

Una vez entramos en el menú debemos seleccionar la opción “centro de actividades ”, la cual se encuentra en el apartado “contenido y pantalla”

”, la cual se encuentra en el apartado Dentro de esta opción encontramos una amplia selección de opciones, entre las se encuentra “historial de búsqueda”

Al entrar en el apartado, encontramos un listado organizado cronológicamente con todas nuestras búsquedas.

Cada uno de los registros muestra la fecha en la que se ha realizado, cuál ha sido el criterio de búsqueda incluido y la hora a la que produjo dicha búsqueda

De manera que en la parte superior veremos las más recientes y según nos vamos desplazando hacia abajo, encontramos las más antiguas.

Junto a cada uno de los criterios de búsquedas se encuentra una casilla de verificación.

Pulsando sobre estas, seleccionaremos la búsqueda o búsquedas que queremos eliminar.

Algo que podemos hacer pulsando sobre el botón rojo en la esquina inferior derecha de la pantalla “ eliminar ”

” Otra opción es seleccionar el círculo junto a “seleccionar todo el historial de búsqueda” y pulsar del mismo modo el botón Eliminar.

y pulsar del mismo modo el botón Eliminar. De esta forma, borraremos todas y cada uno de los registros sin dejar rastro de nuestra actividad.

De manera que en el caso de que alguien accediera a nuestro historial nunca podría saber cuáles han sido ni nuestros intereses. De esta forma también evitamos que la aplicación guarde información relativa a nuestros intereses. De manera que protegeremos la privacidad de nuestra actividad de una forma sencilla. Además del historial de búsqueda, también podemos borrar nuestra actividad borrando el historial de videos que hemos visto, así como el de comentario o consultar todo aquello que hemos eliminado recientemente.

Algo que es recomendable hacer de vez en cuando para que la ampliación no almacene demasiada información acerca de nuestros intereses y actividad en la misma. TikTok no se caracteriza por su transparencia. No es la primera vez que se pone en tela de juicio tanto su seguridad como la privacidad de sus cuentas, por lo que no está de más tomar este tipo de precauciones al respecto.